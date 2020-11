Cliff Richard, participant la edițiile 1968 și 1973 ale Eurovision, a lansat un nou album

Recent, starul britanic și-a sărbătorit a 80-a aniversare. Cu acest prilej, el a lansat un LP intitulat “Music… The Air That I Breathe”.

Albumul conține 12 piese, între care 2 premiere - “Falling for You” și “PS Please”, cover-uri după piese favorite, precum “Here Comes The Sun” de la Beatles sau “Too Much Heaven” al celor de la Bee Gees, dar și variante noi ale unora dintre melodiile clasice care l-au consacrat.

Una dintre acestea, “Taking Control” este interpretată în duet cu o altă cunoscută participantă la Eurovision 2013, Bonnie Tyler.



„Uitându-mă în urmă, nu credeam că voi atinge vârsta de 50 de ani și acum iată-mă la 80 de ani, iar ceea ce este grozav este am un nou album, “Music… The Air That I Breathe”, pentru care îmi sunt alături prieteni pe care îi admir și cu care am cântat în duet. Mi-a făcut o mare plăcere să îl înregistrez, așa cum sper să vă facă plăcere să îl ascultați.” (declară faimosul octogenar)



În 1968, șlagărul său „Congratulations” s-a clasat pe locul 2 în concursul Eurovision, la doar un punct de melodia căștigătoare, "La La La", din Spania.

În 1969, artistul a concertat la Festivalul Cerbul de Aur. În ciuda scandalului din 1968, Cliff Richard a revenit la Eurovision în 1973, cu piesa "Power to All Our Friends", cu care s-a clasat pe locul 3. A fost gazdă a selecției televizate BBC pentru edițiile Eurovision din 1970, 1971 și 1972.

Foto: dailymail.co.uk