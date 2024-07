Claudiu Lucaci: „La JO Los Angeles din 1984, am văzut forța sportului românesc şi pe unii dintre cei mai mari sportivi ai noștri”

I-am provocat pe prezentatorii emisiunilor TVR să ne vorbească despre sport şi succesele sportivilor care i-au făcut să le bată inima cu putere, ce îi motivează să facă sport şi ce campioni de la noi sau din lume sunt favoriţii lor. Claudiu Lucaci, prezentatorul „Telejurnalului” (TVR 1, vineri-duminică, ora 20.00), ne-a vorbit despre succesul fulminant al sportivilor români la Jocurile Olimpice Los Angeles 1984, când România s-a clasat pe locul 2 la numărul de medalii, și cele de aur, după Statele Unite ale Americii.

Ce moment din sport te-a emoționat?

Dacă vorbim de Olimpiadă, pentru că altfel au fost multe momente extraordinare în istoria sportului românesc, cred că ar trebui să ne amintim de acea Olimpiadă de la Los Angeles, din 1984, în care România s-a clasat pe locul 2 la numărul de medalii, și cele de aur, după Statele Unite. A fost un moment extraordinar pentru că am văzut forța sportului românesc la acea vreme. Și, bineînțeles, i-am văzut pe unii dintre cei mai mari sportivi ai noștri care au câștigat foarte multe medalii și la această Olimpiadă, dar și la următoarele. E remarcabil ce a făcut atunci România – faptul că a reușit, pe de o parte, să se delimiteze de celelalte țări socialiste (la vremea aceea erau țări socialiste care nu au participat la Olimpiadă), dar și să arate cât de puternică este o țară precum România, clasându-se pe acest loc doi.

Ce sport practici?

Am practicat două sporturi destul de mult: fotbal și baschet, dar și alte sporturi. Le practicam până de curând, pentru că nu mai am condiția fizică necesară.

Care este sportivul român pe care îl admiri?

E foarte greu să spun că admir pe cineva. Sunt foarte mulți oameni pe care îi admir pentru ceea ce au realizat, dacă acesta e un motiv de admirație. Desigur că trebuie să te uiți la cei care au avut performanțe; poți să te uiți la cei care ți-au fost fie cunoscuți, prieteni și atunci ai o relație mai apropiată sau pe cei pe care doar îi vezi la televizor și îi cunoști din diferite medii și remarci realizările lor sportive. Probabil că ar fi de admirat ce a făcut unul ca Ivan Patzaichin în toată viața sa - și ca sportiv și ulterior. Îmi place că am văzut un om venit de jos, adică neavând niciun fel de condiție materială sau posibilități și a reușit prin forțe proprii. Și s-a menținut o perioadă lungă de timp, deci n-a fost așa fulgerător! A muncit toată viața ca sportiv și a realizat lucruri importante până când s-a retras.

Care este amintirea ta preferată legată de sport?

Eu, ca sportiv, n-am făcut sport de performanță decât pentru foarte scurt timp. Cel mai mult îmi amintesc de perioada în care eram în echipa de baschet a liceului și acolo am ajuns până în finala campionatului. Era o competiție foarte serioasă. De altfel, de acolo se recrutau jucătorii pentru echipele profesioniste, echipele de seniori de baschet. Fotbal am făcut la club la Dinamo, dar nu am fost atât de bun încât să continui.

Ce le-ai spune românilor ca să facă sport?

Cred foarte mult că trebuie să facem ceva în societatea aceasta pentru a schimba mentalitatea oamenilor care se uită la televizor și cred că participă la ceea ce înseamnă fenomenul sportiv. Ce e la televizor este spectacol. Sportul se face de către fiecare în parte. Sunt sincer foarte dezamăgit că statul nu reușește să explice și să convingă oamenii că sportul nu înseamnă doar performanță. Este suficient să îți dorești să faci mișcare într-un mod organizat. Şi e cu atât mai important pentru copii și adolescenți să fie angrenați toți într-un sistem prin care să facă mișcare. Dar, repet, nu așa întâmplător, ci organizat. Sigur, acolo unde se poate și în ce fel se poate. Ce problemă avem noi în România este că ne uităm la sportivi și spunem: Doamne nu mai sunt așa cum erau odată. Tocmai dădeam exemplu cu Olimpiada din 1984. Păi n-au cum să mai fie pentru că noi nu încurajăm sportul de masă. Ca să încurajăm sportul de masă, trebuie să avem niște oameni care ne conduc sau în fine, care au posibilitatea de a lua decizii și care își stabilesc o strategie și o prioritate în acest sens. Îi încurajez pe toți să vorbească cu cei care sunt decidenți, lideri în comunitățile lor și să-i convingă că este egal ca importanță educația cu sportul. Dacă nu crezi în această egalitate și consideri că numai educația este importantă, vei neglija sportul. Dar sportul înseamnă sănătate și atunci educație fără sănătate este ca și cum ai avea o mână mai puțin.

