Cinecluburile: alternativă la filmul comercial vs. instrument de propagandă

Marți, 23 iulie, de la ora 18.30, la TVR Timișoara, vă invităm la "Istorii Ascunse", cu Cristina Baican.

În Europa începutului de secol XX, apariția cinecluburilor se transformă rapid într-o mișcare culturală, ca o alternativă la cinema-ul comercial.

Primele cinecluburi sunt înființate in anii 20, in Franța și în Marea Britanie. 30 de ani mai târziu, acestea apar și în România sub atenta supraveghere a tânărului Partid Comunist Român.

În perioada de maxima dezvoltare a rețelei de cinecluburi, pe teritoriul țării noastre au funcționat aproape 700 de studiouri pentru cineaștii amatori, cele mai multe dintre ele fiind concentrate în zonele industriale, așa cum au fost și cele dezvoltate în Banat.