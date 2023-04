Chef Patrizia Paglieri, sportivă pentru o zi. La „Vis sau realitate”, pe TVR 1

Fermecătoarea italiancă stabilită în România învaţă tainele scrimei şi devine sportivă pentru o zi! Sebastian Felix Ţopescu îi e alături în ziua în care îşi împlineşte dorinţa pe care niciodată nu a îndrăznit să o pună în practică. Duminică, 9 aprilie, de la 16.30, la TVR 1.

A recunoscut mereu că nu îndrăgeşte prea mult sala de sport, dar pentru o viaţă sănătoasă, a introdus şi sportul în activităţile curente. Mărturiseşte că o cuprinde lenea să meargă la sală, dar de fiecare dată, după o sesiune de exerciţii, prinde aripi şi are o stare foarte bună... În plus, chef Patrizia Paglieri iubeşte ciocolata şi nu îşi imaginează zilele fără această delicatesă. Iar dacă mănâncă ciocolată, trebuie să facă şi sport pentru a arde caloriile. Deşi poate părea greu de crezut în aceste circumstanţe, simpatica italiancă şi-ar fi dorit să fie sportivă în tinereţe... Iar la „Vis sau realitate”, Felix Sebastian Ţopescu o convinge să-şi împlinească dorinţa. Aflăm dacă chef Patrizia Paglieri primeşte calificativul „admis” în categoria scrimerilor, duminică, 9 aprilie, de la ora 16.30, la TVR 1.

Zâmbetul Patriziei Paglieri și stilul unic de a vorbi limba română nu pot trece neobservate. A cucerit România, în ciuda faptului că s-a mutat aici la 30 de ani, venind din însorita Italie.

Patrizia Paglieri s-a născut în Bahamas pe 15 mai 1966, dar a crescut în Italia, cei mai mulți ani în San Remo, unde mama ei avea un restaurant. Venind dintr-o cultură cu tradiție culinară, pentru Patrizia a fost firesc să urmeze același drum. De altfel, multe dintre rețetele ei dragi sunt moștenire de familie. Pasiunea pentru gătit, insuflată de mamă și bunică, s-a transformat într-o carieră de succes. În 1993, Patrizia Paglieri a venit în România și în 2000, împreună cu părinții săi, a deschis un restaurant. Farmecul său personal și jovialitatea au propulsat-o din restaurant în show-uri de televiziune. În anul 2014 a fost unul dintre jurații show-ului Masterchef, iar în 2015 a lansat cartea „Pe tocuri în bucătărie”. Vedetă, chef și mamă cu normă întreagă, Patrizia Paglieri este una dintre cele mai plăcute și interesante prezențe din peisajul emisiunilor de gastronomie și divertisment.

E obişnuită cu filmările şi emisiunile de televiziune, dar chef Patrizia Paglieri a primit cu mult entuziasm provocarea lui Basti de a-şi trăi visul din tinereţe, acela de a fi sportivă pentru o zi. Cu ajutorul Federaţiei Române de Scrimă şi prin amabilitatea campioanei Anamaria Popescu, chef Patrizia Paglieri intră, pentru o zi de pregătire intensă, în grija unui campion - medaliatul mondial şi european la sabie: Alin Badea. În prezent, e antrenorul juniorilor din echipa naţională de scrimă pe care îi îndrumă către succes, iar în emisiune, în calitate de mentor al Patriziei, Alin Badea îi oferă acesteia sfaturi şi ajutor la antrenamente şi pentru situaţiile de meci. Cum face faţă invitata lui Felix Sebastian Ţopescu provocărilor venite din partea antrenorului Alin Badea vedem duminică, 9 aprilie, de la ora 16.30, la „Vis şi realitate” de la TVR 1.

„Ediţia a treia, cu Patrizia Paglieri, a fost cea mai amuzantă şi am râs cel mai mult pornind de la experienţele prin care am trecut. Patrizia este o persoană ireal de pozitivă şi consider că toţi avem ceva de învăţat de la ea: să luăm viaţa mai uşor, mai relaxaţi şi cu mai mult umor! Visul ei cu siguranţă va surprinde multă lume, iar rezultatul, cred eu, va fi şi mai neaşteptat!”, ne asigură Basti Ţopescu, vorbind despre ediţia de duminică „Vis sau realitate”.

Artişti, influenceri, medici celebri sau designeri, persoane publice – suntem convinşi că îşi trăiesc visul, că au ajuns acolo unde şi-au dorit o viaţă. Totuşi, cândva, vedetele de astăzi aveau alte aspiraţii... Greu de crezut? De curând intrat în echipa TVR 1, dar familiarizat cu tot ceea ce înseamnă munca de televiziune, Sebastian Felix Ţopescu ne dezvăluie dorinţele secrete ale vedetelor şi le ajută să şi le îndeplinească, pentru o zi. Reality show-ul „Vis sau realitate”, este la TVR 1, în fiecare duminică, de la 16.30 (şi în reluare sâmbăta, la 12.30), iar în ediţiile următoare ne vor dezvălui ce şi-ar fi dorit să devină personalităţi precum Andra Gogan, Marian Drăgulescu, Irina Margareta Nistor sau Marius Manole.