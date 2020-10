Charles Bronson, trădat de soţia lui, Jill Ireland, în filmul „Un oraş violent”

Luni, 12 octombrie, de la 22.10, la TVR 1 și TVR 1 HD, vă invităm să urmăriți filmul de acţiune "Un oraș violent".

Cei doi s-au cunoscut în timp ce Jill era soția actorului britanic David McCallum cu care avea trei băieţi. Întâlnirea a avut loc pe platoul unde se filma “Marea evadare” în care McCallum făcea parte dintr-o distribuţie mai mult decât onorantă: Charles Bronson, James Garner, Steve McQueen, Richard Attenborough. Povestea spune că în momentul în care Bronson s-a întâlnit cu Jill, acesta i-ar fi spus lui McCallum: "Am să mă însor cu nevastă-ta" (I'm going to marry your wife). Ceea ce, după doi ani, s-a şi întâmplat.

Au urmat 15 filme în care cei doi soţi au jucat împreună, principalul motiv fiind acela că lucrând la acelaşi proiect cinematografic, ei puteau fi împreună cu cei şapte copii ai lor: doi ai lui Charles Bronson din prima căsătorie, trei ai lui Jill Ireland cu McCallum şi cei doi ai cuplului Bronson-Ireland.

De-a lungul celor 32 de ani de căsnicie, Charles şi Jill au format un cuplu unit pe care doar moartea i-a despărţit în 1990, când Jill a fost răpusă de cancer. Cronicile nu amintesc de scandaluri publice între cei doi, trădările fiind doar pe peliculă, în scenariile filmelor pe care ei le-au făcut împreună.

Un astfel de film este „Un oraş violent”, în care Jeff Heston (Charles Bronson), asasin profesionist, este trădat de iubita lui care se căsătoreşte cu şeful Mafiei, omul care încearcă să îl omoare. Ameninţat şi şantajat, Jeff ştie că, în lumea violentă care-l înconjoară, nu are nici prieteni, nici aliaţi. El devine vânat într-un oraş necruţător, în care dragostea este la fel de letală ca gloanţele.

UN ORAŞ VIOLENT (CITTA VIOLENTA – Italia, Franţa, 1970)

Regia: Sergio Sollima

Cu: Charles Bronson, Telly Savalas, Jill Ireland