CETATE ARTS DANUBE - Artă la țară

Duminică, 14 noiembrie, de la ora 14:30,TVR internațional reîncepe difuzarea emisiunii REPORTAJELE TVRi. Prima premieră a mini-seriei din această toamnă se numește „Cetate Arts Danube - Artă la ţară".

În comuna Cetate din județul Dolj, pe malul Dunării, funcționează de mai mulți ani un centru internațional al artelor numit Cetate Arts Danube și unica galerie rurală de artă de la noi din țară, 418 gallery.

Promotoarea acestor inițiative culturale este Fundația Joana Grevers, organizație neguvernamentală creată în 2008 de medicul și istoricul de artă Joana Grevers, refugiată în tinerețe, împreună cu părinții, în Occident. Recuperându-și în parte, domeniul, moștenire de familie, transformat de comuniști în întreprindere agricolă de stat și vilă de protocol pentru nomenclatura de partid, Joana Grevers încearcă să ofere astăzi un punct de vedere viabil asupra artei contemporane românești și să promoveze nu numai valorile consacrate, ci și tinerii creatori din România, într-un util dialog cu artiști din alte zone ale Europei. Aici, la conacul fostului moșier și industriaș Barbu Drugă, se organizează, în fiecare vară, rezidențe de creație, expoziții, seminarii, proiecte exploratorii.

Având în prezent două sedii, la Munchen și la Cetate, 418 gallery s-a făcut remarcată la nivel internațional, având participări la prestigioase târguri de artă din Europa și America. An după an, pe domeniul de la Cetate se acumulează un portofoliu de lucrări monumentale (sculpturi, instalații, fresce) care formează un singular parc de sculptură.

Acest obiectiv cultural urmează să fie deschis public, unul dintre scopurile Fundației Joana Grevers fiind tocmai dezvoltarea sustenabilă a zonei rurale adiacente. Cu un dublu doctorat, în medicină și în istoria artelor, Joana Grevers este membru al Comitetului Consultativ al Colecției Peggy Guggenheim și al Comisiei de Achiziții pentru Europa de Est de la Tate Gallery din Londra.

Expoziția găzduită de Cetate Arts Danube în spațiul rustic al hambarului de secol 19 s-a intitulat Young Artists, Young Friends. Old and New și a inclus lucrările a 10 artiști români și străini. Descendentă a elitei românești de odinioară, Joana Grevers este urmașa lui Barbu Drugă, cel care și-a amenajat un port pe Dunăre, la Cetate, spre a-și exporta grânele. Prin artă, vila "Castel" și domeniul de la Cetate au reintrat în circuitul european...

Text și fotografii: Sandrino Gavriloaia

Director de imagine: Andrei Coruț

Montajul: Mihaela Chiper

Producător și scenarist: Sandrino Gavriloaia

Emisiunea REPORTAJELE TVRi - „Cetate Arts Danube - Artă la țară" va fi difuzată:

Duminică, 14 noiembrie, de la h 14:30

Vineri, 19 noiembrie, ora 6:00 şi ora 22:30), TVR internațional, în reluare.