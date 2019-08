Cerbul de Aur 2019: Sâmbătă seara aflăm cine ia Marele Trofeu

În doar câteva ore, îi cunoaştem pe câştigătorii trofeelor Festivalului Concurs Internaţional Cerbul de Aur 2019. Va fi o seară încărcată de emoţie, spectacol care se anunţă a fi extraordinar.

Invitatul special al Galei este starul irlandez Ronan Keating

TVR oferă un moment muzical cu hituri ale trupei Queen, în premieră pentru televiziunile româneşti

Festivalul este transmis în exclusivitate pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi online pe TVR+



Pe scenă vor urca starul irlandez Ronan Keating, artişti din celebrul musical “We will rock you”, cu hituri din repertoriul trupei Queen, Viktor Laszlo - membru al juriului şi Corina Chiriac - pentru a marca un moment aniversar.





Şi pentru această seară biletele s-au epuizat, spectacolul fiind sold out. Este seara în care aflăm câştigătorul Marelui Trofeu al Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, în valoare de 25 de mii de euro, precum şi câştigătorii celor trei premii de pe podium şi ai premiilor speciale: Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti; Premiul Presei acreditate la Festival, acordat de Consiliul Judeţean Braşov şi Premiul Publicului, susţinut de Primăria Braşov.

Juriul acestei ediţii a fost format din: Loredana, Vasile Şirli, Ricky Dandel, Victor Laszlo şi Erminio Sinni.



Prezentat de Eda Marcus şi Elvin Dandel, Cerbul de Aur este transmis live pe TVR 1, TVR HD, TVR Internațional, TVR Moldova şi online pe TVR+.





Momente speciale la Gala Cerbul de Aur

În premieră pentru televiziunile din România, TVR va transmite un fragment din celebrul musical “We will rock you” în deschiderea spectacolului din Piaţa Sfatului. Semnată de Răzvan Mazilu, producția românească a musicalului îi reuneşte, la Braşov, pe artiştii Loredana, Lucian Ionescu, Mara Captaru, Bianca Popescu şi Vlad Nicolici, care vor interpreta câteva dintre piesele cu care legendara trupă Queen a făcut istorie.



Invitatul special al Galei este Ronan Keating, starul irlandez care a vândut zeci de milioane de albume ca artist solo şi membru al trupei Boyzone.



Un recital emoţionant va fi susţinut de Corina Chiriac pentru a marca împinirea la 40 de ani de la primul show color de televiziune, „Eu sunt Corina!”, realizat de Tudor Vornicu şi echipa sa. Artista îşi aminteşte cum s-a lucrat pentru acest program: „În primul rând, s-a redecorat Studioul 1 al Televiziunii Române. Am acordat mult timp repetiţiilor, pentru o secvenţă de trei minute se repeta şi câte 4-5 ore. Nu oboseam, pentru că am iubit enorm televiziunea, iar primul show color trebuia să iasă excepțional”.



Viktor Lazlo, artistă francezo-belgiană, părăseşte masa juriului pentru a urca pe scena Cerbului de Aur, într-un microrecital. Una dintre piese este dedicată iubitei fiului său care şi-a pierdut viaţa în atentatele teroriste de la Paris din 2015.



Alte detalii, găsiţi pe site-urile tvr.ro şi cerbuldeaur.ro.



Reguli de acces în Piaţa Sfatului din Braşov

În fiecare zi de festival, accesul publicului se face începând cu ora 19.30, până la ora 20.45, evenimentul fiind televizat.





Eveniment organizat în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi Prefectura Braşov, Ministerul Turismului, proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, copoducător TVR Moldova, coproducător artistic Radio România.



Eveniment sponsorizat de Coresi, Cotnari, Tarom – transportator oficial.