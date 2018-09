Cele mai bune gimnaste ale lumii, în direct la TVR 3 şi TVR HD

Televiziunea Română transmite în direct şi exclusivitate cele mai importante evoluţii de la cea de-a 36-a ediţie a Campionatelor Mondiale de Gimnastică Ritmică ce se desfăşoară, în această săptămână, în Arena Armeec din Sofia.

Este pentru a treia oară când Bulgaria găzduieşte acest mare eveniment sportiv şi pentru prima dată când îl organizează în capitală, primele două ediţii fiind desfăşurate la Varna (în 1969 şi 1987).

În intervalul 11-16 septembrie, la TVR 3 şi TVR HD puteţi urmări în direct evoluţiile celor mai bune gimnaste din lume care îşi vor etala graţia şi măiestria exerciţiilor de cea mai mare dificultate şi spectaculozitate. Printre ele se vor număra şi româncele Andreea Verdeş, care va concura pentru a rămâne în elită, alături de două debutante pentru acest nivel competiţional: Denisa Mailat şi Alice David.

Printre vedetele concursului din acest an se numără surorile gemene Dina şi Arina Averina din Rusia, campioane mondiale anul trecut şi campioane europene în acest an, Linoy Ashram din Israel, medaliată la C.M., Kaţiarîna Halkina din Belarus, medaliată la Campionatele Europene din acest an. Se preconizează că la această ediţie disputa pentru medalii se va da, în principal, între gimnastele din Rusia, Bulgaria, Belarus, Japonia şi Israel. Dar competiţia supremă de la Sofia va fi una extrem de puternică, fiecare dintre cele 160 de gimnaste reprezentând 61 de ţări luptând pentru accederea sau menţinerea în ierarhia mondială.

În afară de lupta pentru medalii, la aceste Campionate Mondiale se află în joc şi posibilitatea de a obţine calificarea directă pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 – pentru senioarele care vor ocupa primele trei locuri.

Transmisiunile de la Arena Armeec, comentate de Monica Bucur, vor avea următorul program: