„Cel mai dulce Crăciun”, în filmele pregătite de TVR 1 pentru zilele de sărbători

Magia Crăciunului intră în casele telespectatorilor TVR1 şi prin filmele pe care principalul post al Televiziunii Române le oferă în aceste zile. Ne vom relaxa urmărind comedii sau drame romantice care ne vor transpune în atmosfera sărbătorilor.

Sâmbătă, 24 decembrie, de la ora 18.00, vedem cum e un „Crăciun în Angel Falls” (CHRISTMAS IN ANGEL FALLS – SUA, 2017), în drama romantică regizată de Bradley Walsh, cu Rachel Boston, Tom Greene, Beau Bridges în distribuţie. În oraşul Angel Falls, ai cărui locuitori nu mai trăiau bucuria sărbătorii Crăciunului, este trimis un înger păzitor, Gabby, care să le reamintească tradiţiile de odinioară şi să le readucă fericirea. Dar, la rându-i, şi Gabby are propria problemă: respectarea regulilor. În misiunile anterioare, în loc să le ofere oamenilor doar călăuzire, s-a implicat prea mult în vieţile lor, ceea ce a dus la nenumărate încurcături.

Tot sâmbătă, 24 decembrie, ora 22.45, în comedia romantică „Cel mai dulce Crăciun” (DELIVER BY CHRISTMAS – SUA, 2020, regia Terry Ingram; cu: Alvina August, Eion Bailey), Molly este proprietara unei brutării-cofetării şi se pregăteşte intens pentru comenzile de Crăciun, iar Josh, un tânăr văduv care-şi creşte singur băieţelul, tocmai s-a stabilit în acelaşi oraş.

Cei doi se întâlnesc şi se plac, dar Molly se simte foarte atrasă şi de un client misterios cu care vorbeşte adesea la telefon. Ceea ce încă nu ştie Molly este că Josh şi clientul de a cărui voce s-a îndrăgostit sunt, de fapt, una şi aceeaşi persoană.

Ajun de Crăciun cu peripeţii în comedia romantică „Crăciun la magazin” (A SHOE ADDICT’S CHRISTMAS – SUA, 2018), în regia lui Michael Robison, cu actorii Candace Cameron Bure, Luke Macfarlane, Jean Smart. Blocată din greşeală în magazinul unde lucrează, Noelle e vizitată de o femeie care susţine că ar fi îngerul ei păzitor. Alături de ea, Noelle călătoreşte în timp, prin Crăciunuri trecute şi viitoare, învăţând din vechile greşeli şi primind chiar şansa unei iubiri adevărate. Urmărim filmul duminică, 25 decembrie, ora 07.00, la TVR 1.

Tot în duminica de Crăciun, de la ora 18.00, ne amuzăm alături de Louis de Funes, Claude Gensac, Bernard Alane, Michael Lonsdale în comedia „Hibernatus” (HIBERNATUS – Franţa, 1969).

Filmul în regia lui Edouard Molinaro este despre Paul Fournier, dispărut într-un naufragiu din 1905, la vârsta de 25 de ani şi care este regăsit în Groenlanda, îngheţat, în 1969. Operaţia de readucere la viaţă reuşeşte şi „bunicul” cu alură de june-prim este încredinţat familiei, cu recomandarea expresă de a fi ferit de şocuri psihice. Astfel, industriaşul Hubert de Tartas, împreună cu soţia – nepoata lui Paul – şi copiii săi se văd forţaţi să-şi transforme viaţa într-o piesă de teatru cu costume de epocă. În cele din urmă, dragostea este cea care îl aduce pe Hibernatus la realitate, în timp ce Hubert, depăşit de evenimente, se congelează pentru viitor.

„Fericirea până la adânci bătrâneţi” se caută şi în comedia romantică „Nuntă de Crăciun” (WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS – SUA, Canada, 2018), regizată de David Winning, cu: Erin Krakow, Niall Matter.

Când a luat hotărârea să-şi caute tatăl biologic, Miranda Chester nici nu bănuia că nu-şi va găsi doar familia mult-visată, ci şi iubirea vieţii, pe Ian. După multe peripeţii, Miranda şi Ian decid în sfârşit să se căsătorească, dar apar la orizont mai multe obstacole, punându-le în pericol „fericirea până la adânci bătrâneţi”. Urmărim filmul duminica, 25 decembrie, ora 23.45, la TVR 1.

Primul sosit ia toţi banii! Inspirat din filmul clasic al lui Stanley Kramer din 1963, „O lume nebună, nebună, nebună”, producţia „Cursa nebunilor” (RAT RACE – SUA, Canada, 2001), pe care TVR 1 o difuzează în premieră luni, 26 decembrie, ora 22.00, este o comedie care ni-l readuce pe micile ecrane pe simpaticul Rowan Atkinson (Mr. Bean). Din distribuţie mai fac parte nu mai puţin îndrăgiţii actori Whoopi Goldberg, Cuba Gooding Jr., John Cleese. Un excentric patron de cazinou din Las Vegas pune la cale un concurs trăsnit: şase echipe de oameni pornesc într-o cursă nebună pe o distanţă de o mie de kilometri, cu scopul de a recupera două milioane de dolari încuiaţi într-un depozit din New Mexico. Unica regulă a concursului: primul sosit va primi toţi banii. Pe drum, fiecare echipă are parte de peripeţii şi încurcături caraghioase, din care participanţii ies mai mult sau mai puţin... şifonaţi.