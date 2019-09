Cate Blanchett, agent secret al Rezistenţei Franceze - în filmul de vineri, la TVR1

O tânără scoţiancă se alătură Rezistenţei Franceze în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial pentru a-şi salva iubitul, membru Air Force Royal, pierdut în Franţa. Vedem întreaga poveste la TVR 1 vineri, 6 septembrie, de la ora 21.10, în filmul „Charlotte Gray”.

Adesea, regizoarea de origine australiană Gillian May Armstrong aduce în filmele ei perspectiva feminină sau pune în prim plan personaje feminine. Este şi cazul producţiei Charlotte Gray - producţie Marea Britanie – Australia 2002, în care rolul principal este interpretat de mult premiata actriţă, tot australiană, Cate Blanchet - film pe care TVR 1 îl difuzează vineri, 6 septembrie, de la ora 21.10. Producţia, care are două nominalizări la Premiile Satellite 2002, îi mai are în distribuţie, printre alţii, pe Rupert Penry-Jones, James Fleet.

În 1942, în toiul celui de-Al Doilea Război Mondial, scoţianca Charlotte Gray este recrutată ca agent secret de Rezistenţa Franceză şi trimisă în misiuni periculoase în spatele liniilor inamice. Curajoasa tânără e motivată de dorinţa de a contribui la lupta pentru eliberare, dar are şi o misiune personală, nemărturisită: să-l găsească pe Peter, iubitul ei, declarat dispărut pe front, după ce avionul lui a fost doborât undeva în Franţa.

Cate Blanchet a fost singura şi unica alegere a scenaristului şi autorului Sebastian Faulks pentru rolul Charlotte Gray.

Adevărata poveste a celei care a fost cunoscută drept Nancy „White Mouse” Wake a fost sursa de ispiraţie a scriitorului Sebastian Faulks pentru romanul Charlotte Gray (1999), carte care stă şi la baza filmului cu acelaşi nume. Născută în Noua Zeelandă, dar crescută în Australia, Nancy Wake este cea care a ajutat şi i-a ajutat să se salveze pe sute de membri ai Alianţei din Franţa ocupată. Lucrând ca jurnalist în Europa, ea a reuşit să-l intervieveze pe Adolf Hitler în Viena, în 1933 şi apoi a jurat să lupte împotriva persecutării evreilor. După căderea Franţei în 1940, Nancy Wake a devenit curier al Rezistenţei Franceze, iar mai târziu sabotor şi chiar spion – stabilind rute de evadare şi sabotând maşinăria germană, eliberând astfel sute de vieţi ale Aliaţilor. A lucrat pentru Operaţiunile Speciale Engleze şi a fost paraşutată în Franţa în aprilie 1944, înainte de invazia Aliaţilor în Normandia, pentru a furniza armele luptătorilor din Rezestenţa Franceză. La un moment, dat ajunsese în capul listei Gestapo-uluui cu cei mai căutaţi inamici. A fost cea mai decorată femeie din serviciul militar al Australiei şi una dintre cele mai recunoscute pentru meritele sale de către Aliaţi în timpul celui de-Al doilea Război Mondial. Franţa, de asemenea, a decorat-o cu Legiunea de Onoare.