Carmen Târnoveanu vă provoacă să Dăruiţi Românie prin fapte bune!

Vineri, 9 iulie, de la ora 21:00, vă invităm de partea binelui împreună cu artiștii: Carmen Rădulescu, Cătălin Crişan, Flavius Teodosiu, Trupa de Teatru de Improvizaţie Obligo, artiştii balerini Oana Vâlceanu, Raisa Radamovski şi Relu Dobrin.

Vă invităm alături de noi pentru ca pledoaria implicării societăţii civile şi a mediului antreprenorial în susţinerea accesului la educaţie al copiilor din medii defavorizate, să treacă de la argument la fapte.

Împreună cu artiştii României si cu românii de pretutindeni, îi sprijinim pe aceşti copii, cu rezultate excepţionale la învăţătură, să poată să aibă acces la educaţie, continuându-şi studiile, în ciuda posibilităţilor limitate şi foarte limitate ale familiilor din care fac parte.

Televiziunea Română, prin emisiunea Dăruieşte Românie!, în parteneriat cu Fundaţia World Vision România, organizație neguvernamentală înființată la nivel internaţional în 1950, care activează în țara noastră de 30 de ani și a cărei misiune principală este bunăstarea tuturor copiilor, va invita sa faceti parte din echipa binelui, inscriindu-va in campania de strangere de fonduri pentru sustinerea copiilor inscrisi in programul educational al fundatiei world vision - Vreau in clasa a IX-a.

De 12 ani, programul „Vreau în clasa a 9-a”, derulat de Fundaţia World Vision România, îi ajută pe copiii din mediul rural, lipsiți de posibilități materiale, din șase județe din România (Dolj, Vâlcea, Cluj, Iaşi, Vaslui şi Ialomiţa), oferindu-le burse lunare care acoperă o parte dintre nevoile de bază ale unui copil care merge la şcoală.

În prezent, sunt peste 800 de copii înscrişi în programul „Vreau în clasa a 9-a” pentru care, prin această strângere de fonduri, putem să le acordăm şansa la educaţie.

„Educaţia e temelia la toate în viaţă. Felicitări pentru ceea ce faceţi!”, a spus Cătălin Crişan.

Din rândul românilor din străinătate, la fiecare ediţie a emisiunii Dăruieşte Românie! vin de partea noastră nume de anvergură care povestesc despre România la superlativ peste tot în lume. De această dată, soprana Rodica Vica, cu o carieră internţională de ani buni, i-a împărtăşit Iazminei, copilul bursier World Vision România, fragmente dintr-o experienţă de viaţă în care reuşita, munca şi perseverenţa au jucat după aceeaşi partitură.

Vă reamintim că în fiecare ediție a emisiunii Dăruieşte Românie!, telespectatorii au ocazia să cunoască copii excepţionali, bursieri ai programului „Vreau în clasa a 9-a”, de la care aflăm cele mai emoţionante poveşti despre ambiţie, perseverenţa, reuşită. Aceşti copii buni și talentați, cu pasiuni precum arta plastică, teatrul, muzica, dansul sau atletismul, provin din comunități sărace din mediul rural, acolo unde a merge la liceu nu depinde doar de note, ci mai ales de aspecte precum situația financiară a familiei sau distanța până la școală.

„Suntem onoraţi şi bucuroşi să fim parte a acestui proiect educaţional, care încurajează şi susţine tânăra generaţie. Copiii sunt darul cel mai de preţ, cei în care avem datoria să investim şi pe care trebuie să-i ocrotim”, declară Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii „Dăruieşte Românie!”.