Carmen Târnoveanu vă prezintă un București de vară, în sezonul estival Dăruiește Românie!

Trupe consacrate, artiști independenți, jurnaliști, influenceri, tineri actori și dramaturgi vă oferă informații despre cele mai noi proiecte la care lucrează, vă aduc muzică de calitate și vă ispiră cu entuziasmul și creativitatea lor.

Pornind de la colaborările pe care emisiunea le-a construit şi consolidat peste an, vara este un moment prielnic pentru a inventaria proiectele estivale ale artiştilor şi ale antreprenorilor culturali care răspund, în mod curent, invitaţiei emisiunii „Dăruieşte Românie”!. Deși pare că în acest anotimp nu se mai întâmplă nimic altceva decât concedii, am semnale de la invitații mei că munca lor continuă și peste vară, iar edițiile festivale sunt cadoul meu și al emisiunii pentru ei. Sunt extrem de fericită că le pot oferi o platformă de vizibilitate, o scenă și un public fidelizat deja. Într-o lume confiscată parcă de zgomotul rețelelor sociale, continui să cred în farmecul emisiunilor de televiziune, prin efort colectiv, după reguli scenaristice, tehnice și de expresie artistică. Aceste elemente ce compun spectacolul de televiziune nu se vor perima niciodată, pentru că ele induc telespectatorului o intimitate inconfundabilă, dincolo de ecran, povestește Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii.

Publika, trupa de muzica pop rock, o formație care transmite de fiecare dată mesaje prin intermediul muzicii lor, care ajung exact acolo unde își doresc ei, adică la suflet.

Născută aproape instantaneu, dintr-o potrivire muzicală ieşită din comun şi o comunicare excepţională, formaţia PUBLIKA înseamnă artiști profesionişti cu o bogată experienţă de scenă, muncă de producţie şi de studio.

Asociația HEARTH este un ONG înființat în 2017, care își are sediul în casa regretatei scriitoare Silvia Kerim. În acest spațiu - care a fost și continuă să fie o sursă de inspirație pentru toate proiectele noastre, dată fiind admirația pe care grupul fondator o are pentru moștenirea culturală a Silviei Kerim - HEARTH a desfășurat peste 80 de evenimente dedicate studenților și tinerilor artiști aflați la început de drum.

Proiectul, pe care l-au oferit publicului în această vara – Din Parfumerie, Dramaturgie, a avut-o protagonist pe Saviana Stănescu. dramaturg american contemporan de origine #română, care predă cursuri de artă dramatică în cadrul Departamentului Dramă al Tisch School of the Arts, la Universitatea New York. De acolo spre România, cu povești, emoții, experiențe. Măcar câteva sunt inventariate și în emisiune.

Magda Băcanu este licențiată la Universitatea din București, secțiunea geografie-turism și, de aproape 20 de ani este antreprenor. Foarte activă în online, ca inflencer ne vorbește despre frumos, inpirație și bucuria de a trăi.

Petruț Nechifor, jurnalist, realizator de emisiuni radio, la Radio Deea ne învăță cum se mixează la platane. Deci, fiecare dăruiește din cele mai frumoase experiențe, care, împreună, vor desena, în direct, vineri de vineri, la TVR3, cele mai frumoase întâlniri, dintr-o vară în care ne propunem să acceptăm aceeași provocarea – „Dăruiește Românie!”. De acesta dată, Petruț Nechifor a venit împreună cu DJ Popiq.

Cariera de DJ a inceput-o prin anul 2017, când, împreună cu 2 prieteni, a început să pună muzică în sala Terminal a clubului Kulturhaus, sală dedicată muzicii electronice (deep house, tech house, minimal, techno). Era o sală nou deschisă a clubului, prin care proprietarul încerca să extindă genurile muzicale, și să acopere o plajă cât mai mare. În momentul în care a venit pandemia, a început să lucreze de acasă, a decis că este momentul oportun să înceapă să facă muzică, având mai mult timp la dispoziție să învețe. ,,Aveam oarecum bazele acestui lucru, dar cu toate acestea, durează până înveți să folosești programul dedicat. Am început prin a lansa piese pe pagina personală de Bandcamp, un website dedicat artiștilor, care facilitează publicarea muzicii în lipsa un label/casă de discuri. Ulterior, am început să colaborez cu diferite label-uri, acest lucru facilitând accesul pieselor unui public mai larg, și în momentul actual, am contract cu Zebra Recordings, unul din cele mai vechi label-uri din țară, dedicat în mod deosebit muzicii underground, dar care recent, și ei și-au mărit orizonturile, lansând și muzică mai comercială” a declarat DJ Popiq.

Amely, pe numele ei real Ene Ana Maria Emilia. Anul acesta de ziua ei de naștere, pe 20 februarie 2024, a lansa cea de-a treia piesă din cariera ei de artist independent, „Rămas Bun”, care a fost lansată pe canalul de YouTube Sicvrio.

Între timp, piesa ușor-ușor a devenit un pic cunoscută și a crescut pe YouTube organic. Până într-o zi când a fost contactată pe instagram de Netaniel, pe numele lui real Netaniel Pușcaș, care este din orașul Jibou Sălaj și are 26 de ani, și care a întrebat-o dacă vrea s-ai facă un remix la piesa Rămas Bun pentru că îi place foarte mult această piesă. Piesa a început să fie pe radiourile din străinătate. Amely și Netaniel se găsește pe canalele de YouTube. Până acum piesa Remix RĂMAS BUN se ține în top de 4 săptămâni în Olanda. De curând Amely a filmat alături de părinții ei Ene Serban Florin și Ene Marta, în care toți trei au un rol principal într-un videoclip pentru noua piesă de a lui ȘISU și Macanache și Rashid.

Alessandra Petroșca este actriță de film și teatru, cântă cu vocea și la pian, fiind și practicant yoga. Una dintre cele mai mari pasiuni ale sale este muzica. A făcut pian în liceu și zi de zi ascultă muzică și lucrează spre a-și deschide și mai mult urechea. De asemenea, a făcut un curs de producție muzicală la Art Music în București. Când era mică înregistra cu telefonul melodiile preferate de la boxele computerului și mergea ore în șir prin sufragerie cu difuzorul telefonului la ureche, ascultând melodiile înregistrate. În tot acel timp ea nu se mai simțea în sufragerie, era pe scenă și cânta, se desprindea de realitate și zbura acolo unde visul ei era deja împlinit. Acum face asta când merge pe stradă și ascultă muzică în căști. La început a durat luni întregi până când a reușit să ia cu vocea un DO la pian, depășind prin muncă multe limitări și frustrări. De asemenea, este o persoană sociabilă și zi de zi își depășește proprile limite. Are spirit analitic. Se poate adapta ușor diferitelor situații și să le privească din mai multe puncte de vedere. Este punctuală și o fire pozitivă.

Pentru ea dedicarea este foarte importantă și mereu s-a implicat în proiecte de-a lungul formării sale profesionale și educaționale. Este o persoană empatică și lucrează la ea spre a-și dezvolta inteligența emoțională. A participat la voluntariate și la numeroase evenimente culturale în cadrul facultății și nu numai, ce au contribuit la dezvoltarea sa. A citit cărți de dezvoltare personală, neuroștiință, psihologie, spiritualitate, beletristică, etc.. Aceasta este de părere că orice e posibil, iar atunci când aude o afirmație ce nu se pretează credințelor sale, se întreabă cum ar trebui să simtă un om care afirmă acel lucru și își folosește inteligența emoțională pentru a putea înțelege. De asemenea, a citit integral Shakespeare, Caragiale, Goldoni, etc. și a colaborează pe parte de muzică cu o echipă de producători din Spania alături de care scoate melodii pop.

La TVR3, joi, 15 august, de la ora 20.30, Carmen Târnoveanu vă invită să fiși alături de ea și de invitații săi, în sezonul estival „Dăruiește Românie”!

Regizor tv: Manuela Apostol

Director de imagine: Valentin Purza

Realizator: Carmen Târnoveanu

Foto credit: Mihaela Petre

Arhiva online a emisiunii se găsește pe www.tvrplus.ro