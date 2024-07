Carmen Târnoveanu și invitații săi vă așteaptă într-un București de vară!

Sezonul estival "Dăruiește Românie!" continuă, vineri de vineri, de la ora 20.00, în direct, la TVR3. Românii din străinătate pot urmări emisiunea în fiecare joi, de la ora 20.00, la TVR Internațional.

Carmen Târnoveanu îi întâmpină pe invitații emisiunii Dăruiește Românie în locuri de poveste, decupate dintr-un București aristocrat, diafan, desenat după arhitectura unui timp care continuă să scrie la propria noastră istorie. În cea de-a treia ediție a emisiunii Dăruiește Românie!, gazda emisiunii și-a așteptat invitații la o cafenea, la boulevard, un loc în care poveștile tihnite și bucuria de a împărtăși au transformat întâlnirea intr-un reper pentru o vară toridă.

Ozana Barabancea este singura femeie cântăreață și dirijoare din România, cu o experiență de peste 35 de ani de scenă. Actriță de music hall, compozitoare, textieră, fondatoare și dirijoare a orchestrei Lumini Sonore, a creat, de curând, proiectul de muzică patriotică actuală, originală, care cuprinde, în exclusivitate, compoziții proprii.

Artist liric la Opera Națională București și cadru didactic la liceul de artă „Dinu Lipatti” din București, Ozana Barabancea este artistul ca înnobilează creația sub toate formele de manifestare. “Toate sunt producția mea, investiția mea, pentru că eu consider că e o investiție. Las ceva în urmă. Am realizat, pentru toate melodiile, și videoclipuri, de fapt,acestea sunt materiale didactice pentru orele de română, istorie, muzică, religie. Au ca scop retrezirea conștiinței naționale, pe care unii vor să adoarmă. Sper să nu se întâmple asta!”declară artista.

Fang Shuang a început, in 2006, studiile la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Departamentul Canto şi Artele Spectacolului Muzical. La aceeaşi Universitate, în anul 2012, a absolvit Masteratul. A interpretat pe multe scene prestigioase ale ţării: Ateneul Român – Filarmonica George Enescu, Banca Naţională a României din Bucureşti, Instituţia Publică de Spectacole Lyra, Teatrul Maria Filotti din Brăila, Teatrul Muzical Nae Leonard din Galaţi, Muzeul Naţional Peleş din Sinaia, Cercul Militar, Marea Gală a Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet din Braşov.

În anul 2013 a devenit solist vocal al Operei Comice pentru Copii Bucureşti, începând din 2014 este solist colaborator pe proiecte la Teatrul Municipal Baia Mare, iar in 2017 a avut prima colaborare cu Teatrul Metropolis Bucuresti.

Marcel Manea a scris mai multe scenarii de film, dar şi cel al concertului „Aventurile fantastice ale lui Peer Gynt” – călătorie prin basmele muzicale ale lumii, cu Bucharest Festival Orchestra, dirijorul Cristian Lupeş şi cunoscutul actor Marius Manole. A călătorit o vreme prin Scandinavia, unde a avut răgazul să aştearnă cuvinte într-un manuscris care mai târziu a devenit nuvela ”Sindromul Stockholm” şi este co-autor al antologiei “Ficțiuni Reale”, Humanitas, 2013. Prin fiecare scriere, Marcel Manea dezvăluie faptul că e ok să fii tu însuți, să șterpelești tot ce poți de la viață și să nu îți ceri niciodată scuze pentru felul tău de a fi.





Dya a fost invitată în recital la Festivalul Internațional "Cerbul de Aur Junior" 2009, 2010. Dya a fost invitată la New York, SUA, pentru a susține un recital în Manhattan pentru diaspora românească pe data de 1 mai 2010. A fost în juriu alături de Mihai Trăistariu la festivalul Music for Kids, edițiile 2010-2014. A participat la festivalul internațional „George Grigoriu”, Brăila, 2011,cu piesele „Uită nostalgia” (Corina Chiriac) și „Cui îi pasă de mine”(Marina Florea). Single-ul CRAZY în colaborare cu Dj-ul Victor Ark este difuzat la radio-urile din Spania și prezent pe marile compilații din Spania.

La începutul lunii aprilie 2015, a lansat piesa ,,Dor”, compusă de Smiley. În 2018, Dya a participat într-un turneu cu ocazia Anului Centenarului, cuprinzând 100 de orase din țară, intitulat România în sărbătoare. În 2019, Diana Prepeliță alias DYA, a fost finalistă în competiția muzicală Eurovision alături de Lucian Colareza, finală desfășurată la București, pe 17 februarie, la Sala Polivalentă. În prezent, Dya are proiecte musicale noi pe care le vom descoperi împreună.

Petruț Nechifor, jurnalist, realizator de emisiuni radio, la Radio Deea ne învăță cum se mixează la platane. Deci, fiecare dăruiește din cele mai frumoase experiențe, care, împreună, vor desena, în direct, vineri de vineri, de la ora 20.00, la TVR3, cele mai frumoase întâlniri, dintr-o vară în care ne propunem să acceptăm aceeași provocarea – "Dăruiește Românie!". De acesta dată, Petruț Nechifor a venit împreună cu DJ Marcous.

DJ Morcous, activ din 1994, este un renumit DJ și producător muzical din România, cunoscut pentru performanțele sale electrizante în discotecile din Mamaia, la diverse festivaluri și ca DJ rezident în cluburi prestigioase. Cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii, DJ Morcous a devenit un nume de referință în scena muzicală electronică. Abilitățile sale de a mixa și de a crea tranziții perfecte între piese l-au făcut un favorit al mulțimilor și al organizatorilor de evenimente. Ca producător, a lansat numeroase piese apreciate, contribuind semnificativ la evoluția muzicii electronice din România.

Corina Munteanu, antreprenor și fondator al Patronatului Antreprenorilor din Industria Înfrumusețării din România a prezentat Programul „Vreau să fiu profesionist!”, care are ca obiectiv pro­movarea meseriilor în rândul copiilor proveniți din medii defavorizate și este structurat sub forma de evenimente non-profit, concepute cu scopul de a învăța copiii ce în­semna pasiunea pentru meseria aleasă, încurajând astfel dezvoltarea armonioasă și educația pentru specializare, în vederea obținerii unui loc de muncă calificat. Eveni­mentele „Vreau să fiu Profesionist!” sunt compuse din două părți: partea educativă, prin care ne dorim, cu aju­torul unor discursuri motivaționale să le insuflăm dorința de a practica o meserie respectabilă și partea umanitară, care se desfășoară diferit de la eveniment la eveniment (dacă vizita este în cadrul unui salon de înfrumusețare, copiii beneficiază de servicii profesionale executate de experți cu vastă pregătire în domeniu; dacă vizita se des­fășoară la un restaurant, copiii pot asista la pregătirea bu­catelor pe care ulterior le vor servi, etc). „Vreau să fiu profesionist!” este rezultatul integrării experienței a pro­fesioniștilor și a antreprenorilor din domeniul beauty în antreprenoriatului social..

Carmen Târnoveanu vă invită, vara aceasta, la cele mai frumoase întâlniri! În emisiunea Dăruiește Românie! Vinerea, de la 20.00, în direct, la TVR3.

Telespectatorii din străinătatea pot urmări sezonul estival "Dăruiește Românie!" în fiecare joi, de la ora 20.00, la TVR Internațional.

Regizor tv: Manuela Apostol

Director de imagine: Valentin Purza

Realizator: Carmen Târnoveanu

Foto credit: Mihaela Petre

Arhiva online a emisiunii se găsește pe www.tvrplus.ro