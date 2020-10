Carmen Târnoveanu ”Dăruieşte Românie!”, la TVR Internațional

O nouă ediție vine cu o serie de personalități îndrăgite de public, dar și un moment inedit pentru moderatoarea Carmen Târnoveanu. Cum a făcut față provocării inedite lansate de mentalistul Ștefan R. Simion, aflați vineri, 16 octombrie 2020, de la ora 21.

Tot atunci, îndrăgitul cântăreț Adrian Daminescu vorbește despre momentele emoționante pe care le-a trăit, dar și despre tatăl său, dirijorul și compozitorul Constantin Daminescu, cel care le-a dăruit cu generozitate românilor o porție impresionantă de artă și cultură.

Invitat și el la ”Dăruiește Românie!”, Ștefan Stan e încântat că a avut ocazia de a-și petrece timpul alături de nume importante ale scenei muzicale sau teatrale de la noi și promite că va reveni oricând cu drag: "Când am venit prima oară la emisiunea asta, sincer, nici nu știam la ce să mă aștept. Nu glumesc. A fost o experiență extraordinară, numai prin faptul că am stat alături de oameni fabuloși. Mă bucur că am revenit și o să mai vin. Deci, când ne revedem?"

Și solistul trupei Schimbul 3 by Adi Ordean este de aceeași părere: "E un spectacol numai cu muzică și alte momente artistice. E foarte tare aici!”, spune Codruț Croitoru.

Alte momente memorabile ale ediției din 16 octombrie sunt cele puse în scenă de pianista Mădălina Paşol, al cărei talent a depășit granițele țării, și de actorul Marius Drăguş, cel care îmbină într-un mod inedit magia și umorul pentru a da viață personajului său, Magitot.

Andreea Toma și Ștefan Băloi, prim-balerini ai Teatrului de Musical și Operetă "Ion Dacian", se întorc și ei, după un an, în platoul emisiunii: "Prima dată am venit aici pentru a promova spectacolul pe care l-am regizat. A fost o experiență foarte plăcută, de care noi, ca artiști, avem mare nevoie. Ne bucurăm că și Carmen Târnoveanu se regăsește, destul de des, în rândul spectatorilor Teatrului "Ion Dacian" și ne dorim să facem echipă oricând putem aduce în fața publicului ceva frumos și emoționant."

Nu în ultimul rând, săptămâna aceasta la ”Dăruieşte Românie!”, Carmen Târnoveanu stă față în față cu Oneway Bboys. Sunt tineri, sunt foarte talentați și petrec zeci de ore la repetiții pentru că ”vor să facă lucrurile altfel”, așa cum spune coordonatorul lor, Radu Pantea. Oneway Bboys fac parte dintr-o nouă generație de artiști despre care se povestește vineri seara, la TVR Internaţional.

”Dăruiește Românie!” este un format original, unic pe piața de divertisment de la noi, care își propune să surprindă fața frumoasă, proaspătă și luminoasă a românilor de pretutindeni. Emisiunea prezentată de Carmen Târnoveanu poate fi urmărită în fiecare vineri seară, de la ora 21, pe TVR Internațional și TVR Moldova, dar și online pe platforma TVR+.