"Care-i problema cu testosteronul", de Robert Sapolsky | VIDEO

Manu Anghelescu ne propune pentru lectură "Care-i problema cu testosteronul", de Robert Sapolsky.

”Scopul științei nu este de a ne vindeca de simțul nostru al misterului și uimirii, ci de a‑l reinventa și revigora constant.”



Robert Sapolsky, autor a mai multor cărți de nonficțiune, dintre care A Primate's Memoir, Why Zebras Don't Get Ulcers sau Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst și este profesor de biologie și neurologie la Universitatea Stanford.



,,Dacă, în anumite domenii, s‑ar putea adeveri că știința explică orice, ea nu va explica niciodată totul. Pentru fiecare întrebare soluționată, zeci de altele noi sunt generate. Iar ele sunt de obicei infinit mai spinoase și mai provocatoare decât problemele anterioare.



Acest lucru a fost splendid pus în evidență de un genetician pe nume Haldane, într‑un citat de acum mai multe decenii: << Viața nu este numai mai ciudată decât ne imaginăm, ci este mai ciudată decât ne putem imagina>>.



,,Dacă întrebi fanii cărților de știință care este cel mai bun eseist în acest domeniu, cu siguranță vei auzi numele lui Robert Sapolsky.” Library Journal