Capello spune că înţelege felul în care a gestionat Deschamps cazul Benzema: ”Am procedat la fel cu Savicevic și Răducioiu!”

Tehnicianul Fabio Capello a declarat, pentru Corriere della Sera, că înţelege de ce selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a decis să renunţe la Karim Benzema înaintea Cupei Mondiale, după ce jucătorul s-a accidentat la coapsă, deşi au existat discuţii cu privire la revenirea fotbalistului în fazele superioare ale competiţiei.

Capello a amintit de o situaţie în care el, la AC Milan, l-a folosit în Cupa Intercontinentală pe Florin Răducioiu după ce Dejan Savicevic se accidentase, deşi muntenegreanul s-a refăcut înaintea meciului respectiv.

“Ca antrenor, aţi înţeles mai bine renunţarea lui Deschamps la Balonul de Aur?”, a fost întrebat Capello.

“Da, pentru că am procedat la fel cu Savicevic, înainte de Cupa Intercontinentală 1993. Doar în dimineaţa meciului mi-au spus că ar putea juca, după ce pregătisem totul cu Răducioiu. Din respect, nu l-am lăsat să joace. Am simţit că am procedat bine faţă de echipă. Însă întrebarea rămâne: cu Savicevic şi cu Benzema, Milan şi Franţa ar fi avut un trofeu în plus? Poate că da”, a răspuns tehnicianul.

La Cupa Intercontinentală din 1993, echipa AC Milan a fost învinsă cu scorul de 3-2 de formația braziliană FC Sao Paulo. Capello l-a folosit atunci pe Răducioiu ca titular, până în minutul 79.

Sursă știre: News.ro

Sursă foto: Getty Images