„Nicolae Sabău a fost și va rămâne o legendă vie a folclorului românesc”

Cu glasul său duios, ca o mângâiere, cu cântecele sale, fredonate de multă lume, spre alinare de suflete... O ediţie specială „Cântec şi poveste”, In memoriam Nicolae Sabău, vedem la TVR 1 sâmbătă, 27 februarie, ora 17.00.

„În anul 2015 am poposit la Cicârlău împreună cu echipa TVR Cluj, pentru a realiza o ediţie a emisiunii Cântec și poveste cu Nicolae Sabău. Avea 85 de ani, iar dialogul, deşi era vorba despre o vârstă înaintată... a fost o surpriză! A vorbit extraordinar și am reușit să realizez nu una, ci două ediții ale acestei emisiuni”, povesteşte prezentatorul Cântec şi poveste, Alexandru Pugna. Pe 27 februarie, de la ora 17.00, într-o ediţie In memoriam Nicolae Sabău, telespectatorii TVR 1 vor putea urmări fragmente din acest interviu realizat de Alexandru Pugna chiar în satul artistului, la Cicârlău. Vor fi evocate momentele importante ale carierei sale artistice, vom putea vedea înregistrări făcute de-a lungul timpului de Televiziunea Română, inclusiv primele înregistrări ale interpretului maramureşean filmate la TVR.

Alexandru Pugna şi Nicolae Sabău

La final de 2020, în 30 decembrie, Nicolae Sabău, unul dintre cei mai îndrăgiți rapsozi de neam și ţară a plecat pe drumul veșniciei. A fost interpretul - emblemă pentru folclorul neaoș, autentic, valoros, al celor cinci importante subzone folclorice ale Maramureșului. Viața lui Nicolae Sabău a fost una închinată scoaterii la lumină a celor mai frumoase cântece maramureșene, pe care le-a trecut prin sufletul său, dăruindu-le lumii și bucurând multe generații de români de-a lungul vremii. Cu glasul său duios, ca o mângâiere, cu cântecele sale devenite șlagăre, fredonate de multă lume, spre alinare de suflete... Nicolae Sabău a fost și va rămâne o legendă vie a folclorului românesc. „Plecarea lui spre veșnicie lasă un gol imens în lumea minunată a slujitorilor de credință ai folclorului nostru, dar ne lasă în urma sa o bogăție de tezaur inestimabil de cântec și simțire românească. Care o să vorbească peste vremi de cel care a fost și va rămâne un reper important pentru ținutul maramureșean și despre frumusețea sufletului țăranului român din nord de țară, așezat în vers și cântec de oamenii minunați ai acestor locuri”, afirmă Alexandru Pugna.

Când a fost sărbătorit la Cicârlău, satul său natal, la împlinirea celor 90 de ani, a ținut neapărat ca prezentatorul emisiunii Cântec şi poveste de la TVR 3 să-i fie alături și să prezinte acel concert – spectacol. De altfel, Nicolae Sabău a mai fost invitatul a două ediții speciale Cântec şi poveste, tot la TVR 3, o retrospectivă a întregii sale activități. „Era tare mândru de acea emisiune și nu obosea, de fiecare dată când ne întâlneam, să mulțumească pentru ea”, adaugă prezentatorul. Fragmente din ediţia retrospectivă despre muzica şi viaţa lui Nicolae Sabău sunt incluse în emisiunea In memoriam dedicată celui care a dus cântecul maramureşean în lung şi-n lat.

În 7 decembrie 2020, Nicolae Sabău a împlinit 91 de ani, fiind până acum cel mai longeviv interpret de folclor. „Drum lin spre lumină și spre tihna Împărăției Bunului Dumnezeu! Odihnă veșnică, recunoștință și neuitare pentru truda depusă spre nemurirea patrimoniului de cântec al neamului românesc!”