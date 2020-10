"Cântec și poveste" cu Margareta Clipa

Margareta Clipa, una dintre cele mai remarcabile voci ale Bucovinei, a reușit de-a lungul carierei sale artistice să-și contureze un stil interpretativ inconfundabil de care ne vom aminti sâmbătă, 17 octombrie, ora 19.00, la TVR 3!

Margareta Clipa a păstrat cu strictețe valorile folclorului muzical specific zonei de proveniență. Cu simțu-i creativ a dat publicului larg cântece devenite, în timp, șlagăre. Prin conținutul tematic și melodicitatea lor, aceste cântece au ajuns la inima ascultătorului, creând o stare de bună-dispoziție și de bucurie.

La mulți ani, Margareta Clipa, să fii sănătoasă, să duci mai departe menirea ta și să porți cu cinste zestrea primită de la oamenii tăi dragi din Bucovina!

”Tânără, venită de pe băncile liceului, am reușit să intru în tainele artei populare și mai cu seamă să mă integrez în colectiv, în Ansamblul artistic-profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava. Aici am început o viață nouă și am avut posibilitatea să cunosc foarte multă lume. Maestrul, dirijorul George Sârbu, mi-a spus de fiecare dată: tu trebuie să fii Margareta cu tot ceea ce aduci de acasă, cântecul tău, costumul tău, vorbele tale, pentru că altfel ai fi o altă persoană.

Pentru mine scena reprezintă un altar, publicul, dirijorul, orchestra, toți sunt importanți, eu mă dăruiesc în totalitate, scena nu reprezintă un loc de compromis, cine crede că scena este un loc de compromis se înșeală amarnic…. scena nu înseamnă a cânta atunci pe moment, există o pregătire, o stare pe care trebuie să o ai …scena presupune și un costum frumos, o atitudine frumoasă.

Publicul oricum te măsoară din cap până-n picioare și iți dă o notă, te aplaudă sau nu”. (Margareta Clipa)

Alături de Margareta Clipa va fi o invitată tânără și foarte talentată, Alisa Toma. Ea reprezintă cu onoare folclorul Ținutului Hunedoarei.

Producător: dr. Maria Tănase Marin