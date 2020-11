"Cântec și poveste" cu Angelica Stoican

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 19.00, TVR3 vă invită la o incursiune în muzica de dor a Angelicăi Stoican, cântăreață din zona Mehedințului.

” Sunt mulțumită și tihnită că mi-am făcut datoria pe acest pământ și am dus ceea ce am gândit, un cântecel din vârf de munte din Poiana Soarelui. De când am plecat din munte, de lângă mama... atât îmi doream: să dăruiesc ceva frumos oamenilor.

Au fost clipe din viața mea și momente care nu știu cum s-au petrecut, dar parcă am simțit mâinile lui Dumnezeu când am pornit și astfel am îndrăznit să purced la realizarea cărții ”Rădăcini și Ravenic”.

Nu e vorba doar de mine, e vorba de viață, de oamenii pe care i-am întâlnit, de oamenii care și-au lăsat amprenta asupra muncii mele și asupra drumului meu și chiar a vieții mele.

Vouă, celor din Televiziunea Română, vă mulțumesc din suflet, și să știți că vă port cu mine totdeauna, oriunde, chiar și în căsuța mea mică din munte. Nu am cuvinte să vă cuprind cu iubirea și cu recunoștința mea.” - Angelica Stoican

Invitatul emisiunii: tânărul interpret al folclorului teleormănean Stelian Păun.

Din partea echipei TVR, aceeași iubire vine către marea cântăreață Angelica Stoican și către meleagurile Mehedințiului. Plaiurile minunate din Munții Mehedințiului, pline de neprevăzut, au fost însuflețite de glasul cald al celei care avea să devină emblemă zonală.

Angelica Stoican a dăruit publicului doina de dragoste, de dor sau durere, cea de pribegie, de înstrăinare ori de singurătate, a dăruit din preaplinul sufletului multă dragoste, prin excepționalele și valoroasele ei cântece din Munții Mehedințiului.

Și ce frumos spune Angelica: ”Sufletul și Doina, nu poate să mi le ia nimeni... eu,... singură le dăruiesc iubirii și lumii.”

***

Producător: dr. Maria Tănase Marin