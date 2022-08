Calificările pentru Euro Volei 2023 se văd la TVR 3

TVR 3 transmite în direct meciurile de acasă ale echipelor naționalei. Partidele sunt comentate de Narcis Şelaru. Următoarele meciuri sunt programate pe 3 și 7 septembrie.

Emoţii pentru echipele naționale de volei masculin şi feminin ale României în calificările pentru Campionatul European, Euro Volei 2023.

Meciurile de pe teren propriu ale echipei de volei masculin a României se joacă la Galați, Sala Sporturilor ”Dunărea”, iar naționala de volei feminin joacă la Piatra Neamţ.

„În calificările pentru Campionatul European la seniori, băieţii sunt primii. Echipa a ratat ultima calificare la Europene, aşa că, dacă ne-am califica ne-am duce după o pauză de patru ani. Înainte de ultima calificare, avusesem o pauză de 25 de ani. Avem o grupă de patru, în care prima echipă se califică direct la Europene, iar pentru cea de-a doua echipă se va face un clasament dintre toate echipele clasate pe locul al doilea în cele şapte grupe. Doar primele cinci merg mai departe. Ar trebui să învingem în toate meciurile acasă şi, dacă se poate, în alte două meciuri în deplasare, ca să ne calificăm. Cred că cel mai periculos adversar este Elveţia”, a spus Narcis Şelaru, comentator TVR.

Naționala de volei masculin revine la Galați pentru meciurile de calificare ale Campionatului European de Volei, EuroVolley 2023. TVR 3 va transmite în direct meciurile de acasă susţinute de selecționata condusă de Sergiu Stancu. Echipa națională face parte din Grupa G, iar ca adversare vor fi selecționatele din Albania, Bosnia și Herțegovina şi Elveția.

Primul meci din calificările pentru Euro Volei a avut loc miercuri, 3 august, contra selecționatei Albaniei. Miercuri, 10 august, de la ora 16.50, România a revenit la Sala Sporturilor ”Dunărea” pentru jocul cu selecționata Bosniei și Herțegovinei iar în data de 17 august, de la ora 16.50, România a întâlnit selecționata Elveției pe teren propriu.

„Actuala echipă are un nucleu de jucători tineri, între 22 şi 26 de ani, puternici. Câţiva dintre ei au experienţă, printre care şi Cristian Bartha, ridicătorul naționalei României. Echipa României are jucători înalţi în centru fileului, de vreo 2,10 metri iar unii dintre sportivi joacă şi afară. De exemplu, internaţionalul român Adrian Aciobăniţei (23 de ani) a cucerit titlul de campion al Franţei la volei cu formaţia AS Cannes. Băieţii s-au obişnuit să joace împreună iar anul acesta echipa națională de volei masculin a României a câştigat competiţia Silver League, ceea ce le-a asigurat un cec de 50.000 de euro şi promovarea în Golden League”, a adăugat comentatorul TVR .

Echipa națională de volei feminin a României a jucat primul meci de calificare în Campionatul European sâmbătă, 20 august.

„Fetele au un lot tânăr şi un antrenor nou, de la care se speră foarte mult. În ediţia trecută, au ajuns şi ele până în semifinalele Ligii Europene. Este o echipă foarte tânără, mult schimbată şi care s-a calificat la ultima ediţie a Campionatului European când România s-a numărat printre ţările care au organizat grupele competiţiei. Pe lângă România, în grupa fetelor mai evoluează Insulele Feroe, Israel şi Croaţia. În lupta pentru primul loc, cel mai tare adversar este Croaţia. Ar fi bine să obţină primul loc, pentru că de pe locul al doilea poţi rata calificarea. Este testul lor şi răspunsul îl vom primi acum, dacă vor reuşi să se califice”, a mai spus Narcis Şelaru.

Programul partidelor difuzate la TVR 3 este următorul:

03.08.2022 Ora 16:50 EUROVolei masculin Romania-Albania (Transmisiune directa de la Galaţi)

10.08.2022 Ora 16:50 EUROVolei masculin Romania-Bosnia Herzegovina (Transmisiune directa de la Galaţi)

17.08.2022 Ora 16:50 EUROVolei masculin Romania-Elvetia (Transmisiune directa de la Galaţi)

20.08.2022 Ora 16:50 EUROVolei feminin Romania-Israel (Transmisiune directa de la Piatra Neamţ)

3.09.2022 Ora 16:50 EUROVolei feminin România-Croaţia (Transmisiune directa de la Piatra Neamţ)

7.09.2022 Ora 16:50 EUROVolei feminin România-Insulele Feroe (Transmisiune directa de la Piatra Neamţ).

Foto: Shutterstok