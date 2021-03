„Câștigă România!” - debut atipic în sezonul premierelor

Joi, 1 aprilie, de la ora 20:00, o ediție specială „Câștigă România!” care face, în premieră, o trecere prin cele mai relevante momente din cele șapte sezoane de până acum. Prima ediţie din sezonul 8 va fi difuzată din 5 aprilie, de la ora 20:00, la TVR 2.

Aşa cum ne-a obişnuit, Virgil Ianțu revine cu noi şi diverse provocări pentru pasionaţii singurului concurs de cultură generală pe teme despre ţara noastră, „Câştigă România!”.

De această dată, noul sezon, cel cu numărul opt, are un debut atipic, în ton cu prima zi a lunii aprilie. Joi, 1 aprilie, de la ora 20:00, o ediție specială „Câștigă România!” care face, în premieră, o trecere prin cele mai relevante momente din cele șapte sezoane de până acum. Zecile de ediţii cu sutele de participanţi şi cei foarte puţini câştigători - reprezintă "piatra de temelie" a noilor sezoane care, fiecare, a reuşit să fie mai bun şi mai competitiv. Prima ediţie din cel de-al optulea sezon va fi difuzată din 5 aprilie, de la ora 20:00, la TVR 2.

„Când am început, nu am realizat cât de mare va fi impactul acestui show de televiziune, cine vor fi concurenții, cum va reacționa publicul. Am pornit de la ideea că România merită un concurs, o producție care să arate ce e bun, ce e nou, cu ce ne putem mândri, pentru că, știți foarte bine, lucrurile rele au fost și sunt puternic mediatizate, pe când cele bune, de multe ori, stau cu modestie ascunse. Asta m-a atras la Câștigă România: nu e doar un concurs, e o emisiune educativă și inspirațională care era și este necesară. Vrem să vedem la televizor oameni care au valoare cu adevărat, chiar dacă nu sunt vedete sau celebrități. Vrem să vedem oameni autentici, care reușesc să treacă peste greutățile zilnice cu fruntea sus”, a spus prezentatorul Virgil Ianțu în debutul celui de-al optulea sezon.

„Câştigă România!” este show-ul pentru care trebuie să-ţi antrenezi mintea, iar de luni, 5 aprilie, de la ora 20:00, fanii îi vor cunoaște pe concurenții sezonului cu numărul opt. Se anunță o competiţie strânsă și foarte interesantă pentru că cei de acasă vor afla din culise primele impresii „la cald” ale concurenților.

Chiar dacă au vârste și profesii diferite, de la medic, sculptor, balerină, lăcătuș, scriitor, broker, student, balerină, pădurar, avocat, cântăreț în biserică, polițist, pompier, stomatolog, bibliotecar, actor, expert în istoria armamentului, paznic, brancardier, instructor auto, terapeut, însoțitor de bord, profesor, economist sau cadru militar, toţii cei intrați în competiție sunt foarte bine pregătiţi.

„Preselecția online a venit cu multe surprize „la pachet”: depăşirea tuturor așteptărilor privind numărul de înscrieri - care a fost cu mult mai mare față de cel estimat (avand în vedere contextul şi modul în care s-a desfășurat castingul). A surprins în acelaşi timp calitatea și diversitatea celor înscriși (vârste, domenii de activitate, reședințe etc). Acest sezon se diferențiază de celelalte prin determinarea participanților și bucuria jocului. Concurenții savurează experienta! Poate și perioada prin care trecem face ca lucrurile să capete o încărcătura diferită... Este un sezon al „premierelor"!”, a spus Diana Pascal, producător „Câștigă România!”.

Din noul sezon se schimbă și premiul în carte - concurenții vor primi un volum care cu siguranță, le va schimba viziunea asupra trecutului: „Istoria. Din zorii civilizatiei până în zilele noastre”, de Adam Hart-Davis.

„Ce ne dorim în viitor?! Am un răspuns simplu și clar: să Câștige România! Să devenim țara care investește în educație, care își susține valorile, care învață să aprecieze mai mult și să critice mai puțin. Îmi doresc ca toți oamenii pe care i-am cunoscut să țină legătura unii cu alții și să construiască împreună o lume mai bună pentru copiii noștri. Îmi doresc să îi îmbrățișez pe toți, chiar dacă e pandemie și o fac virtual, vreau să simtă că sunt apreciați și susținuți. Asta ne dorim pentru viitor”, a mai spus Virgil Ianțu.

Regulamentul oficial al sezonului cu numarul 8 AICI