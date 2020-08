Bulgaria lansează Tabăra de Compoziție de la malul Mării Negre

Tabăra de Compoziție va crea piese potențiale Eurovision pentru VICTORIA și alți artiști ai concursului.

Tabăra de scriere de la Marea Neagră este o adunare, de 11 zile, pentru crearea de cântece potențiale Eurovision.

Spre deosebire de majoritatea taberelor de scriere a cântecelor, aceasta are propriul său logo și cont de Twitter, ceea ce sugerează că poate deveni un program regulat în calendarul Eurovision.

Tabăra a început în data de 16 august și urmează să funcționeze până pe 26 august. După cum sugerează și numele, ea are loc la malul Mării Neagre, în Burgas și în stațiunea Primorsko.

Cine va fi la Tabăra Mării Negre?

VICTORIA - artista alesă din Bulgaria pentru Eurovision 2021 - a confirmat participarea la tabără. Cântăreața a scris că se simte „mândră de a face parte din tabăra Eurovision de la Marea Neagră”.

sursa foto: eurovisionworld.com

Compozitorul Borislav Milanov s-ar putea să fie prezent și el. Pe lângă faptul că a co-scris cântecul Eurovision 2020 al VICTORIEI - „Tears Getting Sober”, el a fost implicat și în înregistrările Eurovision pentru artiști din Macedonia de Nord, Serbia, Austria și Azerbaidjan. Recent, Borislav a co-scris înregistrările Eurovision 2020 pentru Germania („Violent Thing” de Ben Dolic) și Malta (Destiny’s All of My Love”).

Anul trecut, au fost organizate două tabere de scriere a cântecelor pentru a crea cântecul VICTORIA pentru Eurovision 2020. O tabără a avut loc la Sofia și una la Londra.

La vremea respectivă, compozitorul Borislav Milanov a dezvăluit: „La sesiuni, doi tineri au avut atacuri de panică puternice și au fost nevoiți să meargă la spital. Acesta a fost un mare șoc pentru noi ... și la un moment dat s-a dovedit că mesajul melodiei [„Lacrimile devin sobre”] a fost despre generația de astăzi și problemele lor cu probleme de sănătate mintală. ”