Bulgaria: VICTORIA va cânta „Growing Up is getting old” la Eurovision 2021

De săptămâni întregi ne-am gândit care dintre cele șase piese ale sale va primi biletul Eurovision. În cele din urmă, Victoria și-a dezvăluit piesa pentru Eurovision 2021. Va cânta „Growing Up Is Getting Old” pentru Bulgaria anul acesta la Rotterdam.

Cântăreața și compozitoarea și-a dezvăluit alegerea și a interpretat piesa în timpul unui concert transmis în direct pe YouTube.

VICTORIA și-a prezentat piesa în timpul concertului în urma unui discurs emoționant:

„A fost o decizie foarte dificilă. Mă bucur că BNT, Ligna și echipa mea sunt uniți în alegerea noastră. Feedback-ul dumneavoastră pentru melodii ne-a ajutat foarte mult. Părerea experților în muzică și televiziune din întreaga Europă a contribuit și ea. Poate pentru mine, alegerea uneia dintre cele șase melodii a fost cea mai grea. Fiecare dintre ele este specială pentru mine. Dar când a trebuit să alegem între cele două piese cu cele mai multe voturi de la telespectatori și experți - „Imaginary Friend” și „Growing Up Is Getting Old” - știam ce melodie voi cânta din toată inima și sufletul pe scenă Rotterdam. "

Piesa este preluată din EP-ul VICTORIEI, dar a fost refăcută pentru Eurovision, cu un nou videoclip muzical. Primul refren a fost redus pentru a se încadra în limita de timp de trei minute și există mai multe înflorituri vocale în întreaga melodie.

Din punct de vedere tematic, cântecul este o odă pentru creștere și depășirea anxietăților. Pe fundalul unui metronom al ceasului, VICTORIA trage corzile inimii în timp ce cântă o melodie legănată deasupra acordurilor blânde de pian și a pasajelor de coarde. „Poți crește în multe moduri diferite”, spune VICTORIA. „Uneori, întoarcerea la rădăcinile voastre, la locul în care vă simțiți în siguranță și la oamenii pe care îi iubiți, vă ajută să vă găsiți scopul pe Pământ. Acesta este cazul meu. Când ascult melodia, mă gândesc la mama, la tata, la sora mea, la prietenii mei. Toți oamenii care înseamnă lumea pentru mine. ”

VICTORIA a scris piesa alături de compozitorii suedezi Maya Nalani, Helena Larsson și Oliver Björkvall. De asemenea, este una dintre cele mai vechi piese ale VICTORIEI, datând din 2019. A fost inclusă chiar și în selecția internă a Bulgariei pentru Eurovision 2020.

Câștigând biletul bulgar la Rotterdam, „Growing Up Is Getting Old” bate alte cinci piese. „Ugly cry”, „Phantom Pain”, „Imaginary Friend”, „Dive into Unknown” și „The Funeral Song” erau, de asemenea, în dispută. Procesul intern de selecție al BNT a făcut ca VICTORIA și echipa ei să caute feedback de la profesioniștii din industria muzicală și de la fanii Eurovision cu privire la toate cele șase melodii.

Marvin Dietmann va pune în scenă „Growing Up is Getting Old” la Rotterdam

În plus, VICTORIA a anunțat că Marvin Dietmann va organiza spectacolul Eurovision la Rotterdam. Dietmann este directorul artistic din spatele multor înregistrări de succes la Eurovision, inclusiv interpretarea câștigătoare a lui Conchita Wurst, „Rise Like a Phoenix”. La Eurovision 2021, Dietmann va supraveghea și punerea în scenă a austriacului Vincent Bueno și a cipriotei Elena Tsagrinou.

„Lucrăm non-stop cu Marvin și sunt foarte fericită că avem un regizor atât de talentat în echipa noastră. Am lucrat împreună în 2020 la montarea pentru ‘Tears Getting Sober’ și am fost foarte impresionata de el ”, spune VICTORIA. „Feedback-ul său ne-a ajutat foarte mult cu alegerea noastră finală pentru piesa cu cel mai mare potențial de punere în scenă pentru Rotterdam 2021.”

foto: wiwibloggs