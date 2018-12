Brief concepţie regizoral-scenografică pentru show-uri televizate

Proiectul va fi transmis pâna la data de 14.12.2018 ora 15:00, la adresa de e-mail eurovision.romania@tvr.ro.

DESCRIERE:



EUROVISION este cel mai mare concurs muzical din Europa, un fenomen de masă, în care cetăţenii se implică solidar, in funcţie de o serie de afinităţi



Ediţia 2019 a Selecţiei Naţionale marchează cea de-a 20 a participare a României, sub sloganul „Împlineşte Visul!”SRTv, în coproducţie cu TVR Moldova, va realiza 3 show-uri televizate difuzate în premieră pe TVR 1, astfel:

- Semifinale in 2 oraşe din ţară;

- Finala Naţională la Bucureşti.



Ediţia trebuie să fie spectaculoasă şi să conducă la selectarea celui mai bun act artistic care va reprezenta România la Eurovision 2019, Tel Aviv



COORDONATE GENERALE:

Perioada: Ianuarie – februarie 2019

Locaţii: Semifinale – Săli Polivalente in 2 oraşe din ţară Finala Naţioanală – Sală spectacol in Bucureşti

Ora de începere: 20:30 (orientativă, pentru fiecare show)

Durată spectacol: 120 minute si 2 sau 3 pauze publicitare (orientativ, pentru fiecare show)



ELEMENTE OBLIGATORII A FI CUPRINSE IN CONCEPŢIA REGIZORAL-SCENOGRFICĂ:

- participanţi: cel mult 27 de concurenţi calificaţi (câte cel mult 13 în fiecare show televizat);

- voci: obligatoriu live, atât soliştii cât şi backing vocals;

- acompaniament: playback;

- filme de prezentare a semifinaliştilor şi finaliştilor/juriului/ etc: cate 13 filme realizate în fiecare dintre oraşele de desfaşurare ale show-urilor;

- moment de prezentare a Juriului;

- momente artistice pe durata jurizării/votului/etc.

Timp estimat: 30-40 de minute/ show;- soluţie scenografică: necesar scenotehnică, decor, etc. derivate din conceptul propus;- buget detaliat pentru fiecare dintre cele trei show-uri.

RECOMANDĂRI: Regulamentul Selecţiei Naţionale pentru Eurovision 2019 (SNESC) disponibil pe www.eurovision.tvr.ro;



Detalii se pot solicita pe e-mail la adresa eurovision.romania@tvr.ro sau la telefon 0740.13.11.53 – Elena Ştirbescu, 0745.85.33.63 – Otilia Iancu

PREDARE CONCEPŢIE REGIZORAL-SCENOGRAFICĂ: Proiectul va conţine maximum 5 pagini, va fi însoţit de CV care atestă experienţa regizorului/ echipei în realizarea de emisiuni-spectacol şi va fi transmis pâna la data de 14.12.2018 ora 15:00, la adresa de e-mail eurovision.romania@tvr.ro.

Proiectul/proiectele agreate vor intra în procedură de negociere in vederea încheierii contractelor de achiziţie, în condiţiile legii.



Toate drepturile rămân ale autorului/autorilor concepţiei regizoral-scenografice depuse, SRTv urmând a utiliza orice idee/soluţie/propunere etc. cuprinse în proiecte exclusiv pe bază de contract.