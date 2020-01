"Botezul aerului" pentru temerarii „Down the Road. Aventura”

Sunteţi gata de o plimbare cu balonul? Suspans şi adrenalină în ediţia din 6 ianuarie, de la ora 22:00, la TVR1 și TVR 1 HD, a reality show-ului „Down the Road. Aventura”.

Programul zile se anunţă încărcat. De la prima oră, Andrei Niţă, Andrei Cupşa, Raluca, Mihai, Andreea, Ionuț, Bogdan şi Anca servesc micul dejun în ritm de armată şi pornesc spre... aeroport.

Aventurierii reality-show-ului, însoţiţi de ghidul lor, Mircea Radu, pornesc pe urmele eroilor lui Jules Verne şi îşi vor testa curajul într-un zbor cu balonul. Curajoşii vor primi „botezul aerului” şi o diploma de onoare… Cine îşi va învinge teama şi va urca în balon vom vedea pe 6 ianuarie, la TVR 1.

Senzaţiile tari nu se opresc aici. Cei opt temerari vor descoperi legenda lui Dracula într-un tur privat Castelul Bran, la apus de soare, momentul perfect ca protagoniştii să afle despre istoria castelului. Ce surprize îi aşteaptă în „Tunelul timpului” veţi vedea de la ora 22:00, la „Down the Road. Aventura”, la TVR 1.

În fiecare zi de luni, de la ora 22:00 vă invităm să fiţi alături de noi la „Down the road. Aventura”, un reality show în premieră despre experienţe de neuitat care-ţi hrănesc sufletul şi schimbă mentalităţi. Formatul original, „Down the road”, este produs de VRT, Belgia şi a înregistrat un real succes în ţara de origine, unde deja a ajuns la cel de-al treilea sezon. Reality show-ul se difuzează şi în Statele Unite şi a primit numeroase premii internaţionale la festivalurile de gen. Printre acestea, AIB Impact Award 2019, Rose d'Or 2018 | Award Best Reality & Factual Entertainment, World Media Festival Hamburg și New York Festivals TV & Film Awards.

***

Emisiunea poate fi urmărită și pe TVR+.