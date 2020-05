Blanche din Belgia lansează albumul său de debut EMPIRE | VIDEO

“Empire”, albumul de debut al artistei belgiene Blanche, a fost lansat pe 29 mai la [PIAS] Recordings Belgium.

Scriind pe site-ul ei oficial, Blanche spune:„Empire este un album care trebuie digerat de la început până la sfârșit, în care fiecare melodie a fost plasată cu intenție. Empire este bogat în aranjamente, nuanțat în ritmurile sale și plin de teme diverse. Acesta este albumul meu; acestea sunt melodiile și sentimentele mele. Unele cântece sunt mai personale, altele sunt ca niște povești moderne. ”

"Empire"

„O melodie pop melancolică, în care vocea lui Ellie Delvaux se îmbină cu instrumente tradiționale și electro moderne. Piesa evocă construirea unui auto-imperiu. Un imperiu rece al certitudinilor, fără cusur și în care emoțiile sunt absente. Dragostea este o febră de care trebuie să scapi ”, spune Blanche.

“Fences”

„Piesa are acest mesaj dulceag dar super important: sfâșie gardurile de respingere, deschide-te către celălalt, acceptă și respectă diferențele. Trăim într-o lume în care teama de celălalt și de necunoscut crește zilnic. Uneori este greu de crezut că putem contracara asta, dar încerc tot posibilul să mă conving că nu este o cauză pierdută.” (Blanche)

„1, 2 Miss you”

„Într-un ocean de incertitudine, o persoană specială te face să te simți vindecat. Pare imposibil să fii fericit fără ea sau el. Cât de mult poți simți lipsa cuiva? " (Blanche)

Piesele de pe album

1. Intro

2. Empire

3. Till We Collide

4. Fences

5. Only You

6. Lonely

7. How Does That Sound

8. Soon

9. 1, 2, Miss You

10. Summer Nights

11. Pain

12. We Had

13. Stubborn

Blanche la Eurovision

Blanche - nume real Ellie Delvaux - a reprezentat Belgia la Eurovision 2017 cu „City Lights”. Piesa întunecată și plină de ritm s-a dovedit a fi una dintre favorite, terminând pe locul patru la Kiev, asigurând Belgiei un al treilea top zece în ultimii ani.