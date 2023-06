Biografii necesare. Artistul Petru Lucaci: „Schimbarea este necesară, pentru că înnoirea te ţine treaz” | VIDEO

TVR Cultural a difuzat duminică, 11 iunie, un documentar despre Petru Lucaci - pictor, profesor universitar la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, președinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România și director artistic al Victoria Art Center, București, realizat de Ileana Ploscaru Panait, în cadrul emisiunii „Biografii necesare”.

Un text de Ileana Ploscaru Panait, artist vizual și realizator TV

Faptul că artistul este interfaţa timpului său o dovedeşte din plin Petru Lucaci, unul dintre artiştii reprezentativi ai generaţiei ’80, în atelierul căruia intrăm astăzi cu o curiozitate pe deplin justificată.

„Am fost prima generaţie de studenţi a pictorului Ion Sălişteanu, un om de un mare rafinament, dinamic, care ne-a încurajat să cercetăm, să ne exprimăm fără nicio oprelişte. Asta mi-a dat curaj, încredere şi libertate. Eu am făcut o şcoală foarte serioasă. Mi-a plăcut să fiu mereu primul. Asta a fost bine, pentru că am deprins un instrumentar de lucru cu care am fost apoi capabil să mă mişc în orice zonă.

Această mobilitate m-a pus pe mai multe direcţii. Trebuie să ne înscriem în dinamica contemporană, în care artistul nu mai poate rămâne încremenit într-un singur domeniu. Riscul de a schimba direcţia sau stilistica şi mijloacele şi-o asumă cam toţi la ora actuală”, mărturiseşte Petru Lucaci, din mijlocul unui atelier plin de lucrări şi de proiecte în derulare.

Profesor universitar, preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România, director al revistei „Arta”, Petru Lucaci este un artist multidisciplinar, care practică în stil clasic experimentul. El este un creator pe deplin stăpân pe mijloacele picturii, desenului sau fotografiei, pe care le transformă şi transpune în proiecte multimedia, obiecte, instalaţii de mari dimensiuni, arhitecturi scenografice perfect adecvate spaţiului expoziţional.

În egală măsură, curator, manager cultural şi iniţiator al unor proiecte de cercetare academică, el şi-a asumat rolul de a participa la discursul public, de a fi prezent, de a lua atitudine, de a protesta, de a se revolta şi nu doar de a-şi demonstra veleităţi şi abilităţi artistice.

Ileana Ploscaru Panait: Te revendici ca fiind un artist experimentalist, dispus mereu spre inovaţie.

Petru Lucaci: Cu siguranţă, da. Am fost prima generaţie de tineri artişti care a mizat puternic pe zona alternativă şi pe noile media: instalaţii, performance, artă obiectuală, mail art. Experimentele astea ne-au contaminat pe toţi în perioada aceea. Erau descoperiri şi înnoiri de limbaj care ne fascinau.

Ileana Ploscaru Panait: Care era profilul tău la început?

Petru Lucaci: Eram în zona expresionismului figurativ, gestualist, colorat. Am continuat cu un experesionism abstract. Un moment important de atunci a fost expoziţia pe care am organizat-o la Sala Dalles - care era în reabilitare - şi, de aceea, mi s-a permis să intervin pe pereţi, în spaţiu. „Bandaje pe răni” îmi amintesc că se numea. Energia de atunci îmi consolida convingerea că printr-un astfel de discurs puteam reconfigura estetica contemporană şi în creaţia mea din atelier şi, cum fac acum cu studenţii mei, la şcoală. Au urmat alte expoziţii, alte teme de cercetare, proiecte noi, reluări.

Seriile semnificative din creaţia lui Petru Lucaci sunt concepute ca nişte jurnale ample, ce analizează, ciclic, pe parcursul mai multor decenii, cu mijloace mereu înnoite, lumina şi întunericul, speranţa şi deznădejdea, zona iradiantă a fiinţei noastre, angoasele şi tenebrele ei. Întotdeauna, încărcătura metaforică, mistică, socială a lucrărilor sale transcende graniţele artei.

„M-au preocupat mereu materialitatea lucrurilor şi obiectualitatea, înscrierea lor într-o spaţialitate. Acel dialog constant în bidimensional şi tridimensional”, arată Petru Lucaci.

Ileana Ploscaru Panait: Avem aici lucrări din seria „Noctumbre” şi „Clarobscur”. Au puncte comune?

Petru Lucaci: Eu am încercat tot timpul să lucrez pe mai multe fronturi. După violenţa cromatică a „Ieşirii din suprafaţă”, am redescoperit negrul. Dar am introdus noi materii - cum ar fi lemnul ars, praful, cărbunele, inciziile - care au sugerat un câmp de expresie diferit de cel al materialelor clasice. Am corelat un domeniu de cercetare teoretică asupra negrului – din filozofie, sociologie, religie – cu un parcurs plastic. Aşa s-au dezvoltat cele două proiecte pe care le-am tot reluat din anii ’90, mereu altfel pentru că vorbim de alte lecturi, alte trimiteri, trări, descoperiri.

Ileana Ploscaru Panait: „Despre negru” a fost teza ta de doctorat?

Petru Lucaci: Da. Un doctorat profesional are o parte autoreferenţială şi o parte practică, cuantificabilă, de noutate.

Ileana Ploscaru Panait: Proiecte actuale?

Petru Lucaci: O expoziţie pe tema corpului uman. Şi aici este un proiect mai vechi care a debutat ca o temă amplă de cercetare: „Corpul ca proiect cultural contemporan. Preocupări teoretice. Replici artistice”. Eu cred că preocupările în arta românească legate de corp sunt timide şi previzibile. În ceea ce mă priveşte, am pornit de la exerciţii de pictură şi am continuat cu decupaje, proiecţii, asamblaje, materiale textile. Toate au creat o multitudine de straturi de lectură. De la „Corpul supravegheat”, de exemplu, la „Dressing the Body”.

Petru Lucaci are sub lupă o lume căreia îi lipseşte o definire clară. El lansează un avertisment lucid, într-o lume polarizată, o lume a contrastelor. Oare nu aceasta este prezentul continuu în care trăim, iar alternanţa umbrelor şi luminii, a albului şi negrului – nu doar în sens plastic - este o modalitate pe care Petru Lucaci o foloseşte în încercarea de (re)definire artistică a unei lumi incerte, nedecise, mereu în căutare de repere?

Ileana Ploscaru Panait: Unde te afli astăzi şi ce ţi-ai dori să faci în viitor?

Petru Lucaci: Aş simţi nevoia unui impact mai generos într-un spaţiu internaţional deschis, care să ne permită o altă anvergură a desfăşurării intenţiilor noastre.

