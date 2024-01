„Biografii necesare”. Artista Stela Lie: „Am o voce mică, dar este a mea şi n-o forţez” | VIDEO

TVR Cultural redifuzează duminică, 21 ianuarie, de la ora 22.00, dialogul dintre Ileana Ploscaru Panait și Stela Lie, artist vizual, ilustrator de carte și profesoară la Universitatea Națională de Arte din București. Interviul a fost înegistrat în cadrul emisiunii „Biografii necesare”.

Un text de Ileana Ploscaru Panait, artist vizual și realizator TV

În atelierul unui ilustrator de carte, mă aşteptam să găsesc o multitudine de schiţe, de idei, de foi răspândite peste tot, de coperte colorate, dar, surpriză: în casa-atelier a Liei Stela am regăsit ceva după care mi-am dat seama că jinduiam de mult: o stare de armonie, construită pe duhul unei case vechi, pe fragmente de amintiri şi de stăpâna adevărată a casei, pisica Lizuca.

Ileana Ploscaru Panait: Am găsit undeva o carte de vizită a ta, pe care era trecut astfel: „Lie Stela – artist vizual, ilustrator de carte, profesoară, bănăţeancă şi stăpână de pisică”. În care ipostază te regăseşti cel mai mult?

Stela Lie: Habar n-am, dar aşa am simţit nevoia să mă prezint. Eu sunt din Banat şi, dacă mi-ar fi plăcut să locuiesc undeva oraşul acela, ar fi fost Timişoara. Faptul că trebuia să vin la facultate în Bucureşti m-a deturnat şi acum, iată, locuiesc aici. Dar mărturisesc că mă simt ca o emigrantă. Locuiesc şi în satul meu din Banat şi la Bucureşti. În schimb, pisica e o constantă în viaţa mea. Am avut pisici de când eram copil, la bunici.

Ileana Ploscaru Panait: Ai terminat în 1985, la Secţia de Grafică, cu Octav Grigorescu. Cred că sesizez nişte similitudini în gustul pe care îl ai pentru „povestea” desenată.

Stela Lie: L-am adorat ca profesor şi ca artist. Ce şansă am avut! Nici nu-mi vine să cred că acum predau la facultate la aceeași secţie ca el atunci. Era un om de o cultură generală şi vizuală extraordinare. În anul I, ne-a făcut o listă cu lecturile cele mai importante din literatura universală. Chiar le-am citit cu toţii, ruşinaţi că eram atât de ignoranţi.

Ne-am revăzut după mai mulţi ani. Între timp, Stela Lie a ajuns profesoară la Universitatea de Arte din Bucureşti, este fondatoarea şi preşedinta de onoare a Clubului Ilustatorilor de Carte, calitate din care a organizat multe workshopuri şi expoziţii, a publicat „Bookătăria de texte şi imagini”. În acelaşi timp, se preocupă şi de propriul parcurs profesional: şi-a susţinut lucrarea de doctorat ȋn Arte Vizuale ȋn 2008, a organizat numeroase expoziţii de grup şi personale la Londra, Tel-Aviv, Pont Aven în Franţa – la Centrul Internațional de Artă Contemporană, Florida, Sacramento, în Statele Unite, la Bremgarten, în Elveția, şi, desigur, acestea sunt doar câteva repere dintr-o activitate mult mai amplă.

În 1995, a fost rezidentă la Kuenstlerhaus Boswil, în Elveția, iar ȋn 2007 a cȃștigat bursa „Constantin Brâncuşi”, acordată de Institutul Cultural Român, la Citè Internationale des Arts din Paris. Ȋn 2005, i s-a decernat Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din România pentru Grafică.

Pictura şi grafica Stelei Lia sunt impregnate de un fior poetic nedisimulat. Ea pune laolaltă fragmente de amintiri de care nu se poate despărţi: casa părintească, o anume culoare a ierbii şi a florilor din livadă, fotografiile familiei, obiecte mici ce compun o lume dispărută, dar care se încăpăţânează să existe prin articularea unui univers artistic ce le pune din nou în prim-plan. Nu este nici pe departe „un program conceptual”, justificat prin eseuri motivaţionale, ci o nevoie interioară de regăsire, de recompunere a unui echilibru interior necesar vieţuirii în mijlocul unui tumult acaparator şi bulversant, în care nu mai există loc pentru sensibilitate şi reverie.

Ileana Ploscaru Panait: Cum îţi alegi temele, subiectele?

Stela Lie: Neavând atelier, am încercat să privesc cu atenţie în jurul meu şi să desenez ce era prin casă. Sunt o paseistă. Îmi aduc aminte mereu de unde am plecat, de copilărie, de bunici. Îmi plac fotografiile de familie, obiectele vechi însufleţite de o istorie a lor, micile broderii, flori, frunze, fructe, insecte. În fine, un univers casnic şi la îndemână.

Ileana Ploscaru Panait: Unde te inserezi tu cu această opţiune, aparent minoră, în tendinţele contemporane? Artist – militant, noile media?

Stela Lie: Am o voce mică, dar e a mea şi n-o forţez. Noutatea şi experimentul eu nu le văd ca pe nişte scopuri în sine. Nu-i încurajez nici pe studenţi în direcţia asta. Desenul, pentru un grafician, ilustrator sau gravor, este fundamental. Este o meserie. Ca şi însuşirea tehnicilor la gravură. Nu poţi să faci un experiment, dacă nu ai o bază temeinică. Dacă, după aceea, căutările fiecăruia impun un salt de acest tip, foarte bine. Altfel, nu!

„Istoriile” desenate ale Liei Stela sunt încărcate de bucuria de a face ceea ce îi place. Cana de ceai, un trandafir, buchetele de crini, păsările cerului, cutiile de acuarele din clasa întâi, pantofii cu care a stăbătut lumea, o frunză de toamnă, fotoliul în care s-a odihnit şi a visat de atâtea ori şi câte şi mai câte sugerează, prin tot atâtea metafore vizuale, trecerea timpului, visarea, neuitarea. Cioburi de amintiri şi referinţe la viaţa de zi cu zi compun ca, într-un puzzle, poveştile adevărate ale unei lumi ce se desfăşoară în taină după propriile-i reguli şi armonii.

Poveşti, povești. Stela Lie are capacitatea, rareori întâlnită, de a descrie în cuvinte desenate pe hârtie sau pânză, în cărbune, tuş, acuarelă, creion, acrilice şi tehnici mixte o lume magică şi inconfundabilă. Cu impresia unui desen indecis, uşor copilăros, cu contururi vibrante şi expresive, ea face referire la o trăire intensă, la o lume ideală, poate îndepărtată, dar care, cu siguranţă, trebuie să rămână un reper afectiv, indiferent de vârstă.

Ileana Ploscaru Panait: Poate fi artistul un cetăţean al lumii, fără a-şi revendica rădăcinile locului? De exemplu, tu ai fi putut funcţiona în altă cultură?

Stela Lie: Eu cred că m-aş fi potrivit în spaţiul germanic, Elveţia, Germania… Dar, pentru că am mai călătorit prin lume şi am stat cu burse în mai multe locuri, am trăit această experienţă, pot spune că nu poţi să-ţi găseşti nicăieri locul, dacă nu ai în suflet bucăţica aceea din care vii. Mie mi-a fost teamă că nu pot trăi în altă limbă, nu că nu m-am gândit să plec.

Ileana Ploscaru Panait: Aşadar, unde te simţi acasă?

Stela Lie: Probabil că în desenele mele.

****

Urmăriți ediția mai jos:

*** Ediția este redifuzată la TVR Cultural duminică, 21 ianuarie, de la ora 22.00; joi - 25 ianuarie, de la ora 23.20 și sâmbătă, 27 ianuarie, de la ora 08.00.