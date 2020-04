„Billy the Kid” – Legenda tânărului criminal care a terorizat New Mexico

La TVR 1, vedem un nou episod al seriei „Legende şi mistere”, care ne va dezvălui cine este de fapt temutul „Billy the Kid”. Luni, 6 aprilie, de la ora 22.00.

Ne aflăm pe final de an 1870. Unul dintre cei mai ticăloşi haiduci ai Vestului Sălbatic american este Billy the Kid… un tânăr ucigaş, care a terorizat New Mexico. Legenda ne spune că a ucis 21 de oameni, câte unul pentru fiecare an împlinit de el. Până în 1881, când, la vârsta de 21 de ani, Billy the Kid este împuşcat de prietenul de-o zi şi şerif, în acelaşi timp, Pat Garret. Dar adevărata persoană din spatele legendei este complet diferită. Cine este de fapt Billy the Kid?

Henry McCarty, Henry Antrim, William H Bonney, The Kid. Acestea sunt numele care desemnează acelaşi personaj: Billy the Kid. Apare în evidenţele vremii la vârsta de 15 ani, când este prins furând haine de la o curăţătorie. Rămăsese orfan şi singur pe lume. A scăpat din închisoare şi a ajuns în oraşul Lincoln, New Mexico. Aici îl întâlneşte pe omul de afaceri englez John Tunstall, cel care îi oferă celui numit mai apoi „the Kid” – cel care nu avea nimic – o slujbă, o armă şi un cal.

Cumva această întâlnire cu Tunstall şi evenimentele care i-au urmat au determinat căderea şi locul său în această legendă. Tunstall este ucis de o bandă rivală din ţinutul Lincoln. Investigaţiile arată că ar fi vorba despre prima crimă din ţinut. Iar cum şeriful este de partea bandei rivale, Billy şi alţi angajaţi ai lui Tunstall devin cei care luptă să regleze lucrurile, să apere legea şi să-i condamne pe adevăraţii ucigaşi ai şefului lor. Conflictul degenerează într-un adevărat război.

După două luni în acest război, fără niciun responsabil arestat, apărătorii iau taurul de coarne. Lansează un atac asupra şerifului Brady, îi ucid pe el şi pe ajutorul acestuia. Deja asta înseamnă prea mult pentru locuitorii oraşului: pierd statutul de apărători ai legii şi The Kid şi ai lui ajung să fie consideraţi proscrişi. Aşa-zisul război se încheie trei luni mai târziu însă, cu Billy care preia comanda grupării pentru prima şi singura dată, numai că, din păcate, cauza lor e pierdută, iar The Kid trebuie să o ia la fugă.

Dar, spre deosebire de legendă, The Kid pare să îşi dorească acest stil de viaţă de fugar. Documente mai puţin cunoscute – cum sunt scrisorile Guvernatorului de New Mexico - dezvăluie o înţelegere secretă, care să ajute la salvarea vieţii lui Billy. Dar înţelegerea cade, iar The Kid este condamnat la moarte.

Acţiunile din ultimele lui luni de viaţă au dat naştere legendei lui Billy the Kid. Dar investigaţii criminalistice despre evadarea lui dramatică şi despre moartea sa pun într-o nouă lumină adevărata poveste a lui The Kid. După cum seria documentară Secrete şi mistere demonstrază, The Kid este un criminal în serie, dar nu atât de necruţător precum sugerează mitul său. De fapt, acesta este doar un copil într-o lume nemiloasă, un tânăr care a luat nişte decizii nefericite, dar a plătit preţul până la capăt.

Despre seria Legende şi mistere

TVR 1 difuzează, din 17 martie, seria documentară Legende şi mistere (MYSTERY FILES, producţie Regatul Unit, 2009-2011). De la legendele cu Cleopatra şi Regele Arthur până la „recentele” evenimente ale Revoluţiei Ruse, istoria abundă în mistere fascinante. Le descoperim în seria de 26 de episoade Legende şi mistere, difuzată de TVR 1 luni şi marţi, de la 22.00.

Misterele ne-au inspirat şi nedumerit, dar cât ştim cu adevărat despre ele? Şi putem separa legenda de adevăr? Realizatorii seriei Legende şi mistere dau praful la o parte de pe dosarele celor mai cunoscute şi emblematice mistere ale lumii şi realizează o serie dinamică ce încearcă să dea răspuns întrebării „care este adevărul din spatele celor mai grozave legende din istoria omenirii?”