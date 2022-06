"Race for the Cure": 2730 de femei vor beneficia de analize medicale gratuite

2730 de români au transformat participarea lor la a opta ediție a Race for the Cure România în analize medicale gratuite pentru femeile vulnerabile.

Cursa caritabilă Race for the Cure România, din 5 iunie 2022, eveniment reluat în format fizic după doi ani în care cursa digitală s-a desfășurat în digital, s-a bucurat de susținerea autorităților locale și centrale, numeroase personalități, reprezentați ai Corpului Diplomatic la București, școli și licee, dar și de companii care au înțeles importanța implicării într-o astfel de cauză.

Ediția din acest an, desfășurată sub egida Administratiei Prezidențiale, sub Patronajul Ambasadei Italiei la București, având parteneri instituționali: Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Federația Română de Atletism și Crucea Roșie Română, a adus, pe lângă prezența la cursa fizică din București, posibilitatea locuitorilor din alte orașe din țară sau din diaspora să susțină și să doneze pentru femeile din România pentru prevenția și depistarea cancerului de sân și de col uterin, prin intermediul platformei europene www.raceforthecure.eu/ro, care va fi activă pentru donații până la sfîrșitul lunii octombrie 2022.

Pentru înscrierea unui adult suma donată a fost de 50 de lei, care se va transforma într-un test Babeș-Papanicolau, iar 4 înscrieri reprezintă o mamografie gratuită pentru o femeie vulnerabilă, oferite prin Unitatea Medicală Mobilă Renașterea sau pacientelor oncologice la Centrul Medical de Excelență Renașterea din București.

Fundația Renașterea a pregătit surprize, premii pentru primele trei locuri la diferite categorii de concurs, dar și o tombolă pentru învingătoarele în lupta cu cancerul, care au luat parte la evenimentul din acest an pe Stadionul Iolanda Balaș Soter din București. Primele trei locuri la categoriile: Femei- 5K, Bărbați- 5K, Învingătoare în lupta cu cancerul– 0,5 K, Fete (5-7 ani, 8-10 ani, 11-14 ani)– 0,5 K, Băieți (5-7 ani, 8-10 ani, 11-14 ani)– 0,5 K, au fost premiate cu biciclete oferite de Hervis, bijuterii oferite de Kultho, parfumuri de la Obsentum, invitatii de 4 zile la Neversea, vouchere Victoria s Secret, rucsaci Tuborg si Granini și echipamente sportive.

Pentru toți cei prezenți au fost oferite: program de încălzire pe muzică, jocuri distractive educative pentru copii, fotografii la minut, dar și momente inedite de petrecere a timpului alături de familie, prieteni și alți cunoscuți.

Ca și în edițiile anterioare și în acest an a fost apreciată competiția între echipe (licee, ambasade, companii) pentru cea mai numeroasă, gălăgioasă, amuzant costumată, generoasă sau inimoasă echipă. Au participat 57 echipe, printre care s-au numărat și Echipa Ambasadei Italiei, a Statelor Unite, a Franței, Finlandei, Danemarcei și Estoniei.

Premiile câștigătorilor au fost oferite de Dl Mircea Geoană – Secretar General Adjunct al NATO, Dna dr. Diana Loreta Păun - Consilier Prezidențial, Dl Prof Dr Alexandru Rafila – Ministrul Sănătății, Dna Nicoleta Pauliuc – Senator și învingătoare în lupta cu cancerul, Ambasadorii Italiei, SUA, Frantei, Estoniei, Finlandei, Danemarcei, Membrele Boardului Fundației Renașterea: Mihaela Geoană, Cristiana Copos, Veronica Savanciuc, Camelia Șucu, Andreea Mihai, Adriana Cazacu, Amalia Năstase, precum și Ambasadoarea Asociației de Sprijin a Pacientului Oncologic – jurnalista Dana Deac.

Trofeele Team for the Cure au fost oferite pentru: Ambasada Italiei - Cea mai animată/gălăgioasă echipă, Echipa Jean Monnet - Cea mai numeroasă echipă a unei școli, Echipa KPMG Legal - Cea mai numeroasă echipă a unei companii, Echipa SUA - Cea mai numeroasă echipă a unei ambasade, Echipa Catena - Cea mai inimoasă echipă, Echipa Fundației SUPERBET - Cea mai generoasă echipă, Liceul ICHB - Cea mai numeroasă echipă de voluntari.