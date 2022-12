BBC dezvăluie detalii despre echipa de producție de la Liverpool 2023

BBC a făcut publice mai multe știri cu privire la producția celui de-al 67-lea concurs Eurovision, care va avea loc la Liverpool pe 9, 11 și 13 mai 2023.

Regizori multi camera: Nikki Parsons, Richard Valentine și Ollie Bartlett

Director de creație principal: Dan Shipton

Director muzical: Kojo Samuel

Scenografia: Julio Himede

Șeful departamentului de sunet: Robert Edwards

Designer de lumini: Tim Routledge

BBC Studios Entertainment & Music, compania de producție din spatele emisiunilor și evenimentelor ce au câștigat mai multe premii, cum ar fi Strictly Come Dancing, Glastonbury și Later...with Jools, va oferi cele trei emisiuni live pentru postul gazdă BBC. Ei au adunat această echipă de elită care aduce multă experiență live pentru a conduce producția acestui eveniment în televiziunea britanică.

Regia semifinalelor și a finalei mari aparține unui trio de regizori (la mai multe camere) cu experiență enormă. Ei sunt Nikki Parsons, Richard Valentine și Ollie Bartlett.

Nikki Parsons va fi director principal la Marea Finală. Din 2006, Nikki este director de serie al BBC Strictly Come Dancing (versiunea britanică a Dancing With The Stars) și are o experiență uriașă în regia de spectacole de divertisment live în Marea Britanie și SUA. Nikki a regizat Premiile BAFTA pentru Film și TV, Britain’s Got Talent, Dancing on Ice, So You Think You Can Dance US, Nickelodeon Kids Choice Awards US, The Hip Hop Nutcracker (Disney +) și MTV Asia Awards. Ea a fost, de asemenea, unul dintre directorii BBC la difuzarea funeraliilor Reginei Elisabeta a II-a și a Ducelui de Edinburgh.

Richard Valentine este un regizor multicamera câștigător al premiului BAFTA și al Royal Television Society, ale cărui credite includ Concert for Ukraine, Global Citizen London, One Love Manchester, Ariana Grande la BBC, Harry Styles la BBC, The Sound of Music Live, The Royal Variety Performance, The Olympic Torch Concert și Live 8. Richard a mai lucrat cu Beyoncé, Foo Fighters și Duran Duran.

Ollie Bartlett a lucrat recent la Glastonbury, A Secret Night with Kylie Minogue, Soccer Aid, The Big Night of Musicals, The National Lottery’s New Year’s Eve Big Bash, Dance Monsters (Netflix) și The GRM Awards. Ollie a fost, de asemenea, unul dintre directorii BBC la difuzarea înmormântării Reginei Elisabeta a II-a.

Studiourile BBC l-au numit, de asemenea, pe Dan Shipton ca director de creație principal pentru Eurovision Song Contest 2023. Dan va supraveghea diferitele elemente creative ale spectacolelor, inclusiv interval acts și Parada Drapelului, lucrând în colaborare cu German Nenov, care a fost numit de postul ucrainean UA:PBC în calitate de director de creație.

Dan are o experiență uriașă în calitate de Director Creativ al multor evenimente majore, turnee și spectacole. Creditele recente includ Little Mix: The Confetti Tour, Westlife: The Wildest Dreams Tour, Ava Max (campanie promoțională europeană, inclusiv performanța EMA) și Jurassic World Live Tour. Alături de Marvin Dietmann, el a fost și directorul de creație al unui număr de spectacole la Eurovision Song Contest, inclusiv Sam Ryder în 2022.

Directorul muzical pentru Eurovision Song Contest 2023 va fi Kojo Samuel. Kojo va supraveghea producția muzicală și aranjamentele la interval acts și la Parada Drapelului. Kojo a lucrat recent cu mai mulți artiști, inclusiv cu decorul emblematic al lui Stormzy Glastonbury, Jess Glynne, Rudimental, Rita Ora, AJ Tracey și Ella Henderson. De asemenea, a fost directorul muzical al ceremoniei de închidere a Jocurilor Commonwealth din 2022.

Julio Himede preia rolul de scenograf pentru Eurovision Song Contest 2023. Julio a proiectat decoruri pentru multe evenimente majore și emisiuni TV. Creditele includ cea de-a 64-a ediție anuală a Premiilor Grammy, MTV Video Music Awards 2018-2021, MTV EMAs 2016-2021, Disney’s Beauty and The Beast: A 30th Celebration și American Song Contest.

În calitate de șef de sunet, câștigătorul BAFTA Robert Edwards, își va aduce experiența Eurovision la evenimentul din 2023, deoarece anterior a fost supervizor de sunet pentru Concursul Eurovision 2018 de la Lisabona. Printre alte realizări se numără The Masked Singer UK, Britain's Got Talent, X Factor și, mai recent, Robert s-a ocupat de închiderea si deschiderea ceremoniilor Jocurilor Olimpice de la Tokyo și Beijing și a făcut parte din echipa-gazdă care a difuzat recenta Cupă Mondială din Qatar.

Designerul de lumini va fi Tim Routledge. Tim este un Lighting Designer, câștigător a mai multe premii, al premiilor BAFTA și Royal Television Society. Creditele sale includ evenimente live și concerte de mare profil, cum ar fi decorul Festivalului Glastonbury din 2019 al lui Stormzy, turneul Spice Girls „Spice World” din Marea Britanie și turneul mondial „Formation” al lui Beyonce. Creditele TV includ X Factor, Concert pentru Ucraina, Ceremonia de deschidere a Jocurilor Commonwealth 2014, I Can See Your Voice și Big Night of Musicals.

Pe parcursul producției, echipa de la BBC Studios lucrează îndeaproape în parteneriat cu omologii ucraineni de la UA:PBC la toate elementele creative ale celor trei emisiuni live. În fruntea echipei de la UA:PBC sunt Oksana Skybinska (Șefa delegației Eurovision ucraineană), Tetiana Semenova (Producător executiv de programe și evenimente în Ucraina, inclusiv The Brain, New Year's Night și Happy Birthday Ukraine, regizor producător de grup Game of Talents) și German Nenov (Director creativ și Director de videoclipuri muzicale, care a lucrat la spectacole și videoclipuri muzicale pentru NK, Tina Karol și Zlata Ognevich și emisiuni TV Game Of Talents, The Brain).

Echipa principală de producție anunțată anterior pentru Studiourile BBC este compusă din: Andrew Cartmell (Producător executiv), James O’Brien (Director responsabil cu producția), Lee Smithurst (Șeful show-ului) și Twan Van De Nieuwenhuijzen (Șeful Concursului).

La conducerea întregului proiect este directorul general al BBC, Martin Green CBE, care lucrează cu Rachel Ashdown, comisar principal pentru BBC.

Sursa: eurovision.tv