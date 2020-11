Baia Mare şi Steaua joacă pentru Cupa României la rugby

Duelul dintre campioana şi deţinătoarea Cupei României la rugby este în direct la TVR 1, sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 12.00.

„E greu că nu am reuşit să facem programul de pregătire cum era înainte, însă cred că va câştiga echipa care are capacitatea de a se adapta cel mai bine la condiţiile actuale”, consideră Viorel Lucaci, căpitanul echipei Steaua Bucureşti. „Avem nevoie să câştigăm această Cupă, avem nevoie de trofeu pentru că am muncit enorm de mult şi avem nevoie de această victorie pentru noi, pentru echipă”, adaugă căpitanul al roş-albaştrilor într-un interviu pentru super-liga.ro.

Ştiinţa Baia Mare şi Steaua Bucureşti joacă pentru Cupa României sâmbătă, 28 noiembrie, pe Stadionul Olimpia din Bucureşti. Telespectatorii vor putea urmări cea de-a 74-a ediţie a Cupei României la rugby în direct la TVR 1, de la ora 12.00. Zimbrii revin într-o finală de Cupa României după o pauză de două ediţii, campioana României bifând astfel cinci trofee câştigate dintr-un total de 20 de finale de Cupa României jucate.

Cele două echipe sunt câştigătoarele turnelui desfăşurat într-un un format cu două grupe, Grupa A fiind câştigată de Ştiinţa Baia Mare, iar Grupa B, de Steaua Bucureşti.

Echipa din Bucureşti este câştigătoatea ediţiei de anul trecut a Cupei României, după ce a învins Timişoara în finala disputată la Braşov.

De cealaltă parte, Ştiinţa Baia Mare este campioana din rugby-ul românesc, echipa din Maramureş impunându-se în finală şi în 2020.

Care a fost formatul Cupei României la rugby 2020

Cele şase echipe din primul eşalon valoric au fost împărţite pe două grupe, una în care se regăsesc campioana en-titre Ştiinţa Baia Mare, SCM Timişoara şi Universitatea Cluj, cealaltă avându-le în componenţă pe deţinătoarea trofeului Cupa României, Steaua Bucureşti, alături de Dinamo Bucureşti şi Tomitanii Constanţa. Duelurile au fost tur-retur, iar câştigătoarele grupelor, Ştiinţa Baia Mare şi Steaua Bucureşti, se întâlnesc în finala competiţiei, care se desfăşoară în Bucureşti, pe 28 noiembrie, în direct la TVR 1.

credit foto: super-liga.ro; FB CSM Stiinta Baia Mare; FB CSA Steaua