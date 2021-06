Austria: Vincent Bueno nu mai are intenția de a concura la alte competiții

După ce a participat la Eurovision 2021, Vincent Bueno, reprezentantul Austriei, a declarat că nu intenționează să mai ia parte la alte concursuri.

Reflectând la Eurovision 2021, Vincent Bueno a exclus orice altă participare la concursuri. Vincent a declarat Meinberzik.at:

„Ai avut doar 15 secunde să urci pe scenă. Cu puțin înainte de spectacolul meu, am fost copleșit de sentimentele mele. Eram atât de încărcat emoțional în acel moment, încât aproape că am avut un atac de panică, îmi venea să plâng. Toată viața mi s-a derulat în fața ochilor.”

Reflectând asupra concursului și privind spre viitor, Vincent a adăugat:

„Aceasta a fost ultima mea participare la un concurs. Nu mai vreau să fiu judecat.”

Vincent Bueno a interpretat „Amin” pentru Austria la Eurovision 2021, a terminat pe locul 12 în semifinala a doua, marcând un total de 66 de puncte. Acesta este al doilea an consecutiv, când Austria nu a reușit să se califice în finala de la Eurovision.

Cine este Vincent Bueno?

Vincent Bueno este un cantautor de 34 de ani din Viena și este de origine filipineză. El a intrat pentru prima dată în atenția publicului după ce a câștigat prima serie a spectacolului de talente muzicale ORF Musical! Die Show în 2008. El încercase anterior să reprezinte Austria în 2016 cu „All We Need is That Love”, care a terminat pe locul șase în finala națională austriacă. În 2017, a fost backingvocal pentru Nathan Trent la Concursul Eurovision din Kiev.

Austria a debutat la Eurovision Song Contest în 1957, când Bob Martin a reprezentat țara la debutul său, dar a terminat pe ultimul loc obținând doar 3 puncte. Țara a terminat pe ultimul loc în concurs de 8 ori. Austria a câștigat concursul de două ori, prima oară în 1966 când Udo Jürgen a interpretat „Merci, Cherie”. 48 de ani mai târziu, Austria a câștigat din nou când Conchita Wurst a interpretat „Rise Like a Phoenix”, obținând un total de 290 de puncte.