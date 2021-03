Austria: Vincent Bueno lansează piesa „Amen” pentru Eurovision 2021

Piesa Austriei pentru Concursul Eurovision 2021 a fost lansată. ”Amen” a avut premiera la radio, pe Ö3-Wecker.

Vorbind cu Heute luna trecută, Vincent Bueno a lansat primul său indiciu cu privire la ce să ne așteptăm de la piesa sa pentru Eurovision 2021, afirmând: „Este diferită de celelalte melodii ale mele. Deci nu stilul clasic Bueno.” Vincent și-a înregistrat deja piesa pentru concurs, călătorind luna trecută la Zurich, Elveția.

Cine este Vincent Bueno?

Vincent Bueno este un cântăreț și compozitor în vârstă de 34 de ani din Viena și este de origine filipineză. A intrat pentru prima dată în atenția publicului după ce a câștigat prima serie a spectacolului de talente muzicale ORF Musical! Die Show în 2008. El a încercat anterior să reprezinte Austria în 2016 cu „All We Need is That Love”, care a terminat pe locul șase în finala națională austriacă. În 2017, a fost backingvocal pentru Nathan Trent la Eurovision Song Contest din Kiev.