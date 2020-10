Australia: National Live Music Awards a recompensat mai mulți artiști Eurovision

Mai mulți artiști care au reprezentat Australia la Eurovision Song Contest au fost recompensați în cadrul ceremoniei anuale National Live Music Awards.

În cursul săptămânii trecute, mai mulți artiști care au reprezentat Australia la Eurovision Song Contest au fost recompensați cu premii în cadrul ceremoniei anuale National Live Music Awards desfășurate acum online.

Printre aceștia s-au numărat câștigători ai concursului „Australia Decides”, precum Electric Fields, interpretul R&B Ngaiire și creatorii hitului Dance Monkey, Tones & I.



A fost omagiat și primul reprezentant al Australiei la Eurovision, Guy Sebastian (foto), câștigător al premiului „Musicians Making A Difference". Jaguar Jonze, participantă la „Australia Decides” ediția 2020 cu melodia Rabbit Hole, a obținut premiul Cel mai bun act artistic live din Queensland.

Zaachariaha Fielding de la Electric Fields a câștigat, pentru al doilea an succesiv, titlul de Live Voice of the Year, pentru care fusese nominalizată și actuala reprezentantă a Australiei la Eurovision, Montaigne.



Sursa foto: internet