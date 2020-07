Australia: SBS confirmă că „explorează opțiuni” în privința participării la Eurovision Junior

Radiodifuzorul australian SBS a confirmat că „explorează opțiuni” în ceea ce privește participarea sa la concursul Eurovision Junior. Acesta susține că emițătorii publici ABC nu mai sunt implicați ca gazdă a Eurovisionului Junior din Australia.

În timp ce SBS este casa Eurovision din Australia, din 2017, Junior Eurovision s-a mutat pe canalul copiilor ABC ME. Canalul a fost considerat mai potrivit decât rețeaua SBS Viceland, care a transmis anterior Eurovision Junior.

Totuși, se pare că lucrurile s-au schimbat. La începutul acestei luni, blogul Eurovision în limba spaniolă Eurofestivales a raportat că ABC nu mai este implicat cu Eurovision Junior. De asemenea, blogul a afirmat că SBS a explorat opțiuni în ceea ce privește participarea sa viitoare.

Wiwibloggs s-a adresat SBS pentru clarificări. Un purtător de cuvânt a răspuns:

„Raportul [Eurofestivales] (referitor la opțiunile de explorare a SBS) este corect. Continuăm să explorăm opțiuni cu privire la participare, cu toate acestea nu avem nimic de adăugat în acest moment. "

Pandemia COVID-19 va afecta Australia la Eurovision Junior?

Deși Australia a participat constant la Eurovision Junior de la debutul său în 2015, SBS este încă la RSVP pentru Junior Eurovision 2020.

Acest lucru a condus la unele speculații legate de faptul că pandemia COVID-19 ar fi putut pune anumite provocări delegației australiene.

Australia are în prezent restricții puternice în jurul graniței sale. Cetățenii australieni nu pot să părăsească Australia și să călătorească în străinătate, cu restricțiile de frontieră care nu sunt de așteptat să fie ridicate în acest an. Cu toate acestea, sunt posibile derogări. Dacă actul Eurovision Junior din Australia ar putea demonstra că „deplasarea este în interes național”, atunci poate fi acordată o scutire.

Și, în timp ce SBS ar putea să-și ia un an de zile de pauză de la Eurovision Junior, este posibil ca în schimb să caute modalități de participare de la distanță. Acest lucru ar putea permite echipei să rămână în Australia, mai degrabă decât să riște să călătorească în Polonia în mijlocul unei pandemii.

Australia a făcut deja modificări în procesul de selecție pentru Eurovision 2021. În loc să folosească finala națională Australia Decides, câștigătoarea 2020, Montaigne a fost selectată intern pentru 2021. Nu există niciun comentariu despre cum va fi selectată melodia ei pentru Rotterdam.

În plus, Australia are un nou șef al delegației Eurovision. La începutul acestui an, Josh Martin a fost confirmat ca noul HoD, în locul lui Paul Clarke, care va rămâne în calitate de Director Creativ.

Junior Eurovision 2020 va avea loc la Varșovia, Polonia, la 29 noiembrie. Evenimentul va avea loc într-un mare studio de televiziune, mai degrabă decât într-un loc obișnuit de tip arena.