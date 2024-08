Au început înscrierile pentru Una Voce per San Marino 2025

A început căutarea reprezentantului San Marino pentru Concursul Eurovision 2025 din Elveția.

Înscrierile pentru Una Voce per San Marino 2025, selecția San Marino pentru Concursul Eurovision, au început din data de 31 iulie. Se poate înscrie la concurs orice interpret care are vârsta peste 16 ani, are orice naționalitate și poate interpreta melodii în orice limbă. Melodiile vor fi acceptate până la 31 decembrie 2024.

A fost confirmat faptul că va fi reorganizată o etapă pentru înscrierile publice, care va avea loc între septembrie și ianuarie. În februarie, vor avea loc Semifinalele pentru a afla finaliștii.

În plus, San Marino RTV confirmă că în finala, care va avea loc la Nuovo di Dogana, vor concura unsprezece artiști pentru a reprezenta San Marino în Elveția.

Una Voce per San Marino a fost organizată pentru a selecta artistul care va reprezenta San Marino la Eurovision începând cu 2022, iar la selecție au concurat artiști din întreaga lume.

San Marino a fost reprezentat de Megara, în Suedia, cu „11:11”. Trupa s-a clasat pe locul 14 în a doua semifinală, obținând 16 puncte. Cele mai multe puncte primite au venit din partea Spaniei, prin al cărei televot le- au fost acordate 10 puncte.

Sursa: eurovoix.com. Sursa foto: Sarah-Louise-Bennett, EBU