"Articolul VII": Ce ar scrie Eminescu astăzi?

Ce ar scrie Eminescu astăzi? Au răspuns la întrebare istoricul literar Alex Ștefănescu și profesorii universitari Valeriu Stoica și Vasile Pușcăș.

Prof. Valeriu Stoica: Oamenii politici se schimbă, dar năravurile rămân.

Ar scrie la fel că în urmă cu 100 de ani, când era redactor la Curierul de Iași și apoi la Timpul, dar ar scrie și diferit. Ar scrie la fel, pentru că toate-s vechi și nouă-s toate, deși oamenii politici se schimbă, dar năravurile rămân.(...) Deciziile politice afectează o națiune, la nivel local afectează o întreagă comunitate. Din fericire în sistemele democratice greșelile nu se eternizează, ele se corectează. Azi, greșelile se văd, dar să avem și o nuanță optimistă. Dacă un om onest compară România din 90 cu cea de astăzi, observă totuși că s-au schimbat lucruri. Nu atât cât ne-am dori noi și nu atât de repede pe cât ne-am dori. S-ar fi putut face mai mult, s-ar fi putut face mai bine, dar în orice caz această schimbare există. Cât putem reproșa clasei politice că nu s-a făcut mai mult și mai bine? Cred că mai întâi e vorba despre lipsa de viziune politică a partidelor, a liderilor politicI, e vorba despre insuficientă grijă pentru promovarea valorilor în structurile de partid. Nu avem în fiecare partid o politică de resurse umane care să le permită oameni competenți și onești să ajungă în vârful ierarhiei de partid. De aceea când vorbim despre reforma partidelor, ea este valabilă pentru toate partidele. (...) Azi toate aceste tranzacții, care se fac în parlament dincolo de ceea ce ar trebui să fie comportamentul firesc și normal în acord cu doctrina partidului toate astea fragilizează parlamentarismul și încrederea cetățeanului în democrație. Ceea ce e foarte periculos.

Prof. Vasile Pușcăș: Ce politicieni sunt aceia care nu au cultură?!

M-am retras din politică tocmai din cauza faptului că politică a luat o formă pe care a criticat-o tot timpul Mihai Eminescu. El era împotriva tranzacționismului în politică. El credea că politică e o chestiune foarte serioasă, care se adresează binelui public și este construcția binelui public. Ori tranzacționismul de acum și de atunci vine tot timpul cu fanariotismul. Acum se numește neo-fanariotism, am văzut în exprimarea unora. Cât am putut face binele public am stat în politică, când am văzut că politică o ia mult prea accentuat pe calea acesta a tranzacționismului, de la comportamentul liderilor sau al grupărilor, am preferat să fac ceea ce pot să fac cel mai bine, adică cercetarea istoriografică și bineînțeles activitatea mea academică.

Alex Ștefănescu: Românii au efervescență, vitalitate. Politicienii sunt cei care o mortifică.

În primul rând Eminescu n-ar scrie azi improvizat. O caracteristică a gândirii lui Eminescu este că nu putea să se adapteze la subiecte minore și subiecte majore. Totdeauna mășinăria lui de gândire uriașă funcționa la maximum chiar și numai pentru că să-i răspundă printr-o notă unui adversar de idei. Și dacă ar scrie despre ce se întâmplă azi în România, ar scrie cu toată seriozitatea, cu toată gravitatea, și-ar mobiliza și expresivitatea formidabilă a scrisului lui. Eminescu nu a fost negativist. A avut exigențe înalte, dar știa să încurajeze ceva ce poate duce România spre o salvare. (...) Eu cred sincer că România se îndreaptă spre o renaștere, mă duc prin țară și văd, dar la nivelul conducerii ei stă rău de tot. Românii au vitalitate și folosesc orice moment de libertate. Între cele două războaie mondiale au făcut cât alții au făcut în 200 de ani, în toate domeniile. Românii au un fel de efervescență, au vitalitate. Politicienii sunt cei care o mortifică. Dacă Eminescu ar scrie azi un articol, ar vedea că la nivelul clasei politice a început să se schimbe ceva și ar încuraja tendința asta, pentru că el voia binele țării, nu voia să se remarce el prin articole negativiste. El chiar voia binele țării!