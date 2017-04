Arhitectură sustenabilă, cu Sheila Sri Prakash, la Garantat 100%

Este una dintre „cele mai influente 100” personalităţi în arhitectură la nivel global . Cătălin Ştefănescu stă de vorbă cu arhitecta Sheila Sri Prakash duminică, la Garantat 100% . Pe 23 aprilie, de la 23.00, la TVR 1, TVR HD şi online, pe TVR+.

A înfiinţat propriul studio de arhitectură - Shilpa Arhitects - în Chennai în 1979, fiind una dintre primele femei din India care a reuşit în acest domeniu. Sheila Sri Prakash este acum o personalitate recunoscută la nivel mondial, un lider global în domeniul arhitecturii sustenabile, abordând un design adaptat la factorii de mediu şi elemente de planificare sensibile la contextul sociologic.

Experienţa de 35 de ani a arhitectei se traduce astăzi prin The Muse, studioul de design global al biroului său, Shilpa Architects Planners and Designers.

The Muse

„Iau foarte în serios rolul meu ca architect pentru că toate gândurile şi acţiunile mele sunt menite să influenţeze pe termen lung lumea, societatea şi planeta. Caut să ating astfel, prin design, o sustenabilitate holistică.” subliniază arhitecta de renume mondial, care, duminică, este invitata lui Cătălin Ştefănescu la Garantat 100%. Ediţia poate fi urmărită pe 23 aprilie, de la 23.00, la TVR 1, TVR HD şi TVR+.

„Spaţiul poate influenţa calitatea vieţii. Designul indo-central evoluează din înţelegerea empirică a culturii noastre, a valorilor noastre familiale şi a modului nostru de viaţă. Aplecarea la ethosul local este foarte importantă în proiectarea unor spaţii care să comunice mai departe cu utilizatorii”, mai crede invitata lui Cătălin Ştefănescu.

Sheila Sri Prakash a fost speaker al Conferinţei Bloomberg’s Brainstorm Green, dar şi la Global Green Summit în Singapore, la Design Summit în Milano, la Forumul de Design din Kuala Lumpur, la Tokyo Chapter al Institutului American al Arhitecşilor şi la 361 Degrees în Mumbai. Fiind invitată de Primul Ministru al Marii Britanii David Cameron, eforturile acesteia s-au concentrat pentru a spori gradul de sustenabilitate al infrastructurii Olimpiadei din Londra 2012. A condus, de asemenea, o comisie de experţi internaţionali formulând recomandările pentru Summitul UN Rio+20 din Brazilia.

Arhitectei i-a fost oferit premiul Honorable Architect de către Institutul Indian al Arhitecţilor (IIA). A fost inclusă în Top 50 al celor mai influente nume din arhitectură şi design de către revista Architectural Digest pentru „moştenirea formidabilă pe care aceasta o lasă urmaşilor şi pentru activitatea inspiraţională care modelează societăţi, nu doar clădiri sau oraşe.” A fost de asemenea desemnată una dintre cele „100 cele mai influente” personalităţi în arhitectură din întreaga lume de către jurnalul italian de design Il Giornale dell’Architettura.

Cholamandel Artist Museum

„Efortul nostru este acela de a încuraja tinerii prin artă, design şi sculptură să adopte un comportament sustenabil. Exerciţiul de a crea cu ei instalaţii şi sculpturi din conserve, sticle şi frunze uscate a fost un element revelator pentru cei care ne vizitează”, spunea arhitecta la lansarea activităţilor în cadrul Reciprocity Wave – o mişcare artistică ce atrage atenţia asupra unor probleme presante de natură socială şi ecologică.

Multi Faith Center

Sheila Sri Prakash a studiat la Anna University School of Architecture and Planning şi a urmat ulterior programul Executive Education în cadrul Graduate School of Design a Universităţii Harvard. Experienţa ei în arhitectură este completată de cea în cadrul artelor performative, Sheila Sri Prakash fiind în acelaşi timp dansatoare, muzician şi sculptor. Duminică, 23 aprilie, Sheila Sri Prakash vine la Garantat 100% pentru a ne vorbi despre arhitectura sustenabilă, dar şi despre cum reuşeşte o femeie din India să răzbată în domeniul arhitecturii.

Sheila Sri Praash a fost prezentă în ţara noastră în luna martie, la SHARE Forumul Internaţional de Arhitectură şi Inginerie Bucureşti 2017 / Arhitectura ca practică socio-culturală pentru sustenabilitate. Atunci a acceptat invitaţia lui Cătălin Ştefănescu de vorbi fanilor emisiunii Garantat 100%. Interviul acordat de arhitecta indiană poate fi urmărit la TVR 1, TVR HD şi TVR+ duminică, 23 aprilie, de la ora 23.00.

Despre Garantat 100%

Cătălin Ştefănescu prezintă la TVR 1 „felul nostru de a face televiziunea": Garantat 100%. Întreaga colecţie a emisiunilor Garantat 100% poate fi vizionată şi online, pe portalul video al Televiziunii Române, www.tvrplus.ro.