Arhitectura religioasă, în episodul 2 al documentarului „România construită”

Pe 14 iunie, documentarul „România construită” continuă cu un nou episod la TVR 1: ne aflăm în perioada în care arhitectura religioasă a evoluat de la simplul lăcaș de cult la reședință domnească fortificată. Al doilea episod – duminică, ora 17.00.

Al doilea episod al documentarului „România construită” – Devenirea - este, din punct de vedere vizual, dedicat aproape în exclusivitate arhitecturii religioase de la noi. Motivul este evident, ne aflăm în perioada în care acest tip de construcție a evoluat de la simplul lăcaș de cult la reședință domnească fortificată, fiind reprezentativ pentru ilustrarea puterii și faimei ctitorului.

Mănăstirea Dragomirna

Cârţa

Cetatea Neamţ

În paralel, principalele evenimente se succed de la opțiunea definitiv creștin orientală a principatelor extracarpatice la apogeul acestora, economic, politic și artistic. Este momentul în care există cu certitudine o orientare europeană la nivelul familiilor domnitoare.

„Am ales, pentru expresia acestui vârf al dezvoltării principatelor, Mânăstirea Dragomirna, una dintre cele mai „europene” construcții al epocii”, precizează producătorul seriei, Alexandru Munteanu.

Cisnădioara

Hârlău

Mănăstirea Neamţ

Echipa de filmare ne va purta prin câteva locuri cheie pentru dezvoltarea arhitecturii religioase româneşti: Curtea de Argeș, Tismana, Siret, Neamț (cetate), Bistrița (mănăstire), Cisnădioara, Cârța, Cozia, Prejmer, Hârlău, Neamț (mănăstire), Probota, Dragomirna.

Prejmer

Probota

Turnul Goliei

Despre seria documentară România construită

TVR 1 a lansat duminică, 7 iunie, serialul documentar România construită, care urmărește evoluția construcțiilor pe spațiul teritorial al României de azi.

„Am vrut să redau imaginea brută a României de astăzi. Așa este ea după aproape două mii de ani de când se construiește pe acest teritoriu. Nu am căutat „mai binele” sau „mai răul”, ci realitatea așa cum se prezintă, produsă de toți cei care au contribuit la realizarea ei. Am încercat totodată să demonstrăm că tot ceea ce avem bun sau rău își are rădăcinile în istoria noastră și că există mereu o legătură între ceea ce suntem și ceea ce am realizat”, explică Alexandru Munteanu, producătorul şi realizatorul serialului.

România construită, serial ale cărui gazde sunt Mihaela Simina, istoric, scriitor și jurnalist, respectiv Toader Popescu, doctor în arhitectură, lector la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, se difuzează la TVR 1 duminica, la ora 17.00.

Serialul documentar România construită, desfăşurat pe parcursul a 10 episoade, a fost filmat în anii 2018 şi 2019, pornind de la scenariul scris de Alexandru Munteanu, Toader Popescu, Mihaela Simina, comentariul aparţinând ultimilor doi.

„În cifre, am filmat în jur de 60 de zile în deplasare și încă vreo 20 de zile în București. Am făcut în total peste 30.000 km, străbătând țara de la Orșova la Botoșani și de la Satu Mare la Vama Veche” – ne povesteşte realizatorul şi producătorul serialului documentar România construită, pe care telespectatorii îl vor putea vedea la TVR 1 începând cu 7 iunie, duminica, de la ora 17.00.