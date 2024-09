Angela Avram: „În Televiziunea Română am reuşit să fac emisiuni pe care chiar le-am iubit şi cred că telespectatorii simt acest lucru.”

Ce teme juridice îi preocupă pe românii din ţară şi din străinătate? Cum putem gestiona problemele de această natură? Intrăm în culisele emisiunii pe teme juridice „Avocatul dumneavoastră”, alături de realizatoarea şi moderatoarea programului difuzat la TVR Internaţional.

De peste 25 de ani, Angela Avram ne ţine la curent cu tot ce se întâmplă în domeniul legislativ, invitându-ne la o întâlnire cu „Avocatul dumneavoastră”. Fie că se află în ţară sau în afara graniţelor, românii au ocazia să se informeze şi să-şi clarifice problemele juridice cu care se confruntă. Şi o fac în număr mare – o spun numeroasele mesaje primite online și telefonic de echipa emisiunii, precum și vizualizările edițiilor transmise în direct pe reţelele de socializare. Telespectatorii pot urmări emisiunea în fiecare seară de luni, de la ora 21.00, şi în reluare marţea, de la 12.00, la TVR Internaţional.

Despre ce aduce „Avocatul dumneavoastră” românilor care văd emisiunea, despre domeniile de mare interes pentru telespectatori şi ce îi preocupă mai mult pe aceştia, despre interacţiunea lor cu echipa emisiunii şi alte subiecte ne vorbeşte realizatoarea şi moderatoarea Angela Avram într-un scurt interviu.

Care sunt punctele forte ale emisiunii „Avocatul dumneavoastră”?

„Avocatul dumneavoastră” este cea mai veche şi cunoscută emisiune de acest gen pe piaţa video. În prezent, sunt multe încercări de realizare a unui astfel de program.

Un atu al emisiunii noastre aş spune că îl reprezintă chiar temele abordate, ce satisfac nevoia de informații şi clarificări juridice. Apoi, cu siguranţă, este profesionalismul invitaților. Nu în ultimul rând, interactivitatea cu telespectatorii. Au fost seri în care am primit şi 40 de apeluri telefonice!

Pe lângă rubrica permanentă „INFO”, în care un avocat vorbitor de limbă română clarifică reglementări legislative din ţări unde trăiesc importante comunități de români, acum câteva sezoane am introdus rubrici noi. Una dintre ele e „Dicționar”, în care sunt explicați termeni juridici și rolul diverselor instituții legate de procesul juridic (tribunal, judecătorie, curte de apel, etc.).

Şi tot la punctele forte aş menţiona prezența unui invitat online – avocat român, membru al unui barou dintr-o o altă țară unde trăieşte o importantă comunitate de români.

Ce legi îi interesează cel mai mult pe românii din diaspora?

Pe telespectatorii noştri îi preocupă reglementările legate dreptul muncii, dreptul familiei, retrocedări, pensie, asigurări sociale, paşapoarte, carnet de conducere, taxe şi tarife vamale etc. Aceste subiecte sunt acoperite în prima parte a emisiunii.

În studio sunt invitaţi specialişti din domeniul temei abordate, care răspund atât întrebărilor moderatorului, cât şi telefoanelor telespectatorilor şi, prin zoom, un avocat vorbitor de limba română din diaspora.

Cum preluaţi întrebările telespectatorilor români din diaspora şi care este interacţiunea cu ei în emisiunea „Avocatul dumneavoastră”?

Întrebările telespectatorilor noştri sunt preluate în direct, prin intermediul liniilor telefonice puse la dispoziţia emisiunii sau adresate de cei interesaţi prin email. De peste 15 ani, primim întrebări pe adresa de email avocatuldvs@tvr.ro. Până în urmă cu 10 ani, primeam saci de scrisori pe adresa Televiziunii Române. Se întâmplă să mai vină şi astăzi, dar foarte rar.

Care este feedback-ul lor, cum percep emisiunea juridică? O consideră utilă, de interes?

Este o emisiune de mare interes pentru telespectatori. Longevitatea emisiunii şi notorietatea invitaţilor au creat multă încredere în rândul telespecatorilor noştri. De multe ori sunt sunată pe numărul de telefon personal sau primesc mesaje pe emailul meu, în care sunt rugată să abordez o anume temă sau să invit un anumit specialist. În perioada pandemiei, am filmat acasă ediţii mai scurte ale emisiunii, pe care le-am postat pe Facebook, episoade ce au avut peste 30.000 de vizualizări.

Ce le recomandaţi telespectatorilor TVRi să urmărească în mod special în emisiunea despre aplicarea sau modificarea legilor din România?

Din punctul meu de vedere, rolul emisiunii nu este să ofere soluţii juridice punctuale speţelor, ci să ajute la consolidarea educaţiei juridice a celor care ne urmăresc. „Avocatul dumneavoastră” reprezintă un demers jurnalistic menit să traducă şi să mijlocească înţelegerea reglementărilor legale. O emisiune de televiziune nu se subtituie unui avocat – nici nu ar fi legal. Noi oferim răspunsuri de principiu, punem în context preblemele telespectatorilor şi îi îndrumăm către specialişti.

Ce anume aţi dori să îmbunătăţiţi la emisiune? Când vedeţi posibile aceste schimbări?

Mi-aş dori o conexiune mai bună cu telespectatorii. Mai exact, aş vrea ca liniile telefonice să funcţioneze în fiecare ediţie, să pot folosi invitaţii prin zoom în sesiuni mai lungi, să putem fi în direct mereu, fără probleme, pe pagina de Facebook a TVR Internaţional şi ca fiecare ediţie să poate fi regăsită şi pe YouTube. Sper ca în următorul sezon aceste lucruri să fie posibile. Contactul cât mai bun cu telespectatorii a făcut posibilă longevitatea acestei emisiuni.

Ce vă aduce cea mai mare bucurie, satisfacţie în viaţă?

Cea mai mare bucurie a mea este sănătatea familiei mele şi norocul că am o meserie pe care o practic cu multă plăcere. Mulţumesc lui Dumnezeu, meseria mea este minunată şi nu vin la televiziune ca la „serviciu”. Orice problemă aş avea, când intru în studio sau plec la filmare uit tot şi sunt fericită – colegii mei cu siguranţă au observat acest lucru. Cred că de multe ori satisfacţia unei emisiuni reuşite m-a ajutat să trec peste situaţiile dificile pe care le-am trăit şi eu, ca fiecare om.

Ce format de televiziune vi s-a potrivit cel mai mult. Dacă aţi schimba, ce fel de program aţi dori să fie?

Cu siguranţă că talk-show-ul „Avocatul dumneavoastră” mi se potriveşte bine! Când eram mică, îmi doream să devin avocat. Viaţa m-a dus spre alte şcoli – Politehnică, Teologie, Ştiinţe politice –, dar am devenit, iată, „Avocatul dumneavoastră”.

Iubesc oamenii, îmi place politica, dar mi-am iubit fiecare emisiune. Mi-a rămas în suflet emisiunea de politică externă „eForum”, despre politicile europene, pe care am început să o realizez din 2006, când aceste teme erau oarecum de nişă. Iubesc reportajele portret despre românii din diaspora. Am avut şansa să realizez şi documentare sau reportaje care au atins cote de audienţă bune, la vremea lor. Am făcut emisiuni dedicate tinerilor, femeilor şi programe de design interior. Sunt o norocoasă, mereu spun asta. Foarte rar am făcut lucruri impuse. În Televiziunea Română am reuşit să fac emisiuni pe care chiar le-am iubit şi cred că telespectatorii simt acest lucru.