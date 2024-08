Aneta Stan: ”Am slujit cu multă dragoste Dobrogea”

Se spune că ”pomul se cunoaște după roade, iar omul după fapte.” Iar cariera Anetei Stan vorbește de la sine, mai mult decât o mie de cuvinte. Este culegătoare de folclor, creatoare de versuri și interpretă ce reprezintă cu mult har zona etnofolclorică a Dobrogei.

Într-o ediție ”Cântec și poveste”, Aneta Stan povestea despre locurile copilăriei și despre influența pe care acestea au avut-o asupra vieții sale profesionale: ”M-am născut într-un loc minunat și am intrat pe Poarta Soarelui în Cernavodă. Acolo pot spune că am cunoscut cântecul. Am slujit cu multă dragoste Dobrogea și, pentru mine, acest ținut înseamnă acasă, deși locuiesc în București încă din anul 1974.”





Repertoriul de cântece al Anetei Stan este foarte divers, poate pentru că Dobrogea este o zonă multiculturală, dar și pentru că artista a avut deschidere către cântecul popular autentic indiferent de zona lui de proveniență (a cântat în engleză, ivrit, franceză, italiană, greacă, germană, sârbă, turcă). Pe lângă muzică populară, Aneta Stan a interpretat și piese complexe de muzică clasică, muzică ușoară internațională, dar și muzică bizantină.



”Cântecele mele sunt adevărate perle culese din apele Dunării, spuma mării și ghiolurile Deltei. Este adevărat că folclorul din Dobrogea este mai greu de interpretat față de cel din alte zone folclorice ale țării, de aceea trebuie să ai un glas special, să-ți formezi un stil propriu de interpretare și mai mult să știi să separi folclorul pur dobrogean de influențele naționalităților conlocuitoare.” (Cântec si poveste)

Aneta Stan a făcut parte, rând pe rând, din ansamblurile folclorice „Brâulețul”, din Constanța, din ansamblul „Rapsodia Română” și din ansamblul „Ciocârlia”.

”Cartea mea de vizită este folclorul dobrogean”, așa se numește volumul scris de Aneta Stan și lansat în septembrie 2021 la Festivalul folcloric „Aneta Stan”, un eveniment important pentru comunitatea iubitorilor de folclor din Dobrogea, dar nu numai pentru ei. Este o lucrare ce reflectă muncă de o viață a artistei - compozițiile și cântecele culese începând din 1964:



”Sunt cântecele mele culese, iar unele sunt compoziții proprii, le-am adunat în această carte pentru a îmbogăți folclorul dobrogean și pentru a lăsa mai departe, tinerilor, această moștenire a mea de suflet. Aceste cântece sunt ale mele, sunt copiii mei, dacă eu tot n-am fost vrednică să am copii, cântecele astea sunt copiii mei. Profesia asta, de cântăreț, nu este ușoară, trebuie să muncești mult, să o iei în serios pentru a fi apreciat de oamenii de cultură și de profesioniștii din Televiziunea Română. Au apărut multe televiziuni, dar cea care dă girul talentului este Televiziunea Română. Acolo când ajungi e lucru mare, pentru că aici sunt oamenii care cunosc cu adevărat valoarea.”Aneta Stan

Melodii interpretate cu talent și multă pasiune de Aneta Stan puteți descoperi în Arhiva TVR, dar și pe contul oficial de youtube al TVR.