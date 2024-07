Andrei Bărbulescu: „Kyokushin, un sport pe care ar trebui să îl practice toată lumea”

În această vară, Jocurile Olimpice aduc sportul de elită şi eroii lui alături de inima ta! Te provocăm să intri în arena celei mai mari competiții!Vezi, trăieşti, străluceşti lângă campioni, la Televiziunea Română - official broadcaster al Jocurilor Olimpice Paris 2024.

Pentru sportivii din întreaga lume e vara a celei mai mari competiţii. Din 26 iulie, la Televiziunea Română încep transmisiunile de la Jocurile Olimpice Paris 2024. Vom fi alături de sportivii români care ne reprezintă la Paris 2024, dar şi alături de marii performeri ai lumii în perioada 26 iulie – 11 august, în direct la TVR.

I-am provocat pe prezentatorii emisiunilor TVR să ne vorbească despre sport şi succesele sportivilor care i-au făcut să le tresalte inima (emoţiile trăite în legătură cu sportul), ce îi motivează să facă sport şi ce campioni de la noi sau din lume sunt favoriţii lor. Iată ce ne-a povestit Andrei Bărbulescu, prezentatorul emisiunii „E vremea ta” (luni-duminică, ora 18.50), de la TVR 2.

„Cel mai emoționant moment pentru mine, ca suporter în lumea asta mare, sportivă, a fost atunci când echipa națională de fotbal - care, din păcate, acum cu greu reușește să se califice la campionatele europene sau mondiale - a ajuns foarte departe. Era în 1994 (n.n. cea mai bună participare a Naţionalei de fotbal a României într-un campionat mondial) şi chiar am trăit din plin acel moment! Şi nu numai eu, cred că toți cei care au prins și au urmărit atunci meciurile echipei naționale. Sperăm să mai simțim acest lucru și în viitor!”, comprimă, în câteva cuvinte, Andrei Bărbulescu speranţele şi dorinţele multor români iubitori ai sportului.

Deşi nu e un mare sportiv, Andrei Bărbulescu ne-a mărturisit că, în copilărie, a încercat din toate câte puțin. „Am făcut kaiac-canoe, apoi am făcut polo, fotbal, am făcut şi karate kyokushin. Kyokushin am practicat și mai târziu și este sportul de unde numai că am obţinut satisfacții, realizări, ci mi-a adus şi momentele care m-au schimbat foarte mult și m-au ajutat foarte mult în viață!”, ne-a mărturisit el.

În momentul de față, şi cei 3 băieți ai lui Andrei Bărbulescu – gemenii Dan şi Andrei şi mezinul Mihai Alexandru, fac kyokushin. „I-am dus și pe ei, pentru că şi mie mi-a fost de folos. Am practicat karate kyokushin în perioada armatei, dar și înainte. Te ajută foarte mult la rezistență, nu doar la cea fizică, ci și psihic. Iar kyokushin sau karate, în general, reprezintă pentru mine un sport pe care, cred, ar trebui să îl practice toată lumea!”, a mai spus prezentatorul emisiunii „E vremea ta”, de la TVR 2.