Andreea Antonescu : „Dacă luam note sub opt, se anulau concertele!”

Sâmbătă, 30 ianuarie, de la ora 23:00, invitata lui Cătălin Cazacu la „Distracțiile lui Cazacu” este Andreea Antonescu, jumătatea roșcată a trupei „Andrè”, care nu se va sfii să facă mărturisiri în premieră.

În vara anului 1999, trupa „Andrè” lansa melodia „Liberă la mare”, un adevărat cutremur pe piața muzicală românească, clasată pe locul 29 în „Top 100 melodii care au rupt România în două”, realizat de UTV în 2008.

„Ne cunoaștem de ceva vreme, ne-am apropiat și pot spune că suntem prieteni. Știam că Andreea își dorește să învețe să meargă pe motocicletă. Având în vedere că am filmat iarna, n-am putut să-i ofer acest lucru, dar am compensat cu o provocare plină de adrenalină. Despre interviu pot să vă spun că e plin de lucruri interesante, multe din perioada în care trupa „Andre” era în vogă. Cum a început și cum s-a terminat trupa, dar și ce a simțit în prima zi după desființare. Mai mult, am aflat și dacă, într-un final, papa a lăsat-o la mare”, a povestit Cătălin Cazacu.

„Andrè”, trupa formată de două adolescente, a rămas în istoria muzicii un reper și a avut performanțe de neegalat: un milion și jumate de albume vândute, cinci discuri de platină și unul de aur. «Noapte de vis (Moșule, ce tânăr ești)» sau «Liberă la mare (Lasă-mă papa la mare)» rămân hituri și după 20 de ani.

„La noi era o lege, dacă luam note sub opt, se anulau concertele. Ca să înțelegeți, în perioada aceea și eu și Andreea Bălan ne-am fi putut permite, fără probleme, să ne cumpărăm câte un apartament pe lună”, a spus Andreea Antonescu.

