Andra Soceanu: „Am plâns de bucurie împreună cu tatăl meu! Am simțit că aparțin unei țări care a câștigat”

I-am provocat pe prezentatorii emisiunilor TVR să ne vorbească despre sport şi succesele sportivilor care le-au făcut să le tresalte inima (emoţiile trăite în legătură cu sportul), ce îi motivează să facă sport şi ce campioni de la noi sau din lume sunt favoriţii lor. Iată ce ne-a povestit Andra Soceanu, prezentatoarea Telejurnalului de prânz (ora 14.00) de la TVR 1 şi TVR INFO:

Ce moment din sport te-a emoționat?

Cel mai emoționant moment în legătură cu sportul l-am trăit când eram mică și m-am uitat cu tatăl meu la un meci de fotbal. Deși nu sunt microbist, m-am uitat cu tata la un meci de fotbal unde a jucat Naționala României și a câștigat. Am plâns de bucurie împreună cu tatăl meu. Nu știu, a fost așa o emoție, o mare bucurie că am simțit că aparțin unei țări care a câștigat.

Ce sport practici?

Am făcut gimnastică ritmică 11 ani, tot când eram mică. Dar şi în continuare, adult fiind, sportul mă ajută să merg mai departe. Cred că nu trec 10 zile legate fără să nu fac sport. Îmi place să fac pilates, dar în prezent fac aerobic. Îmi mai place să fac plimbări în natură, să alerg în aer liber. În concluzie, chiar îmi place să fac sport.

Care este sportivul român pe care îl admiri?

Un sportiv român pe care îl admir este David Popovici. Şi nu pentru că îl cunoaște toată lumea, și nu pentru că ar fi un sportiv neapărat extraordinar. David este un sportiv extraordinar, dar nu asta m-a atras cel mai tare să-l pun pe David Popovici nr. 1 în topul preferinţelor mele, ci modul în care a povestit într-o zi că nu își dorește să câștige toate competițiile, ci că își dorește să fie acolo și să se bucure de asta. Ceea ce mi se pare esențial pentru orice sportiv care participă acum la Jocurile Olimpice de la Paris și nu doar pentru orice sportiv, ci pentru orice om care vrea să-și îndeplinească un vis: uneori nu e doar despre a câștiga, ci e despre a te bucura că ești acolo. Atât. Și mi-a plăcut că David Popovici a punctat că e important și să pierzi! Pentru că dacă n-ai pierde și nu ai ști să pierzi, nu ai fi un competitor complet.

Care este amintirea ta preferată legată de sport?

Uite, îmi amintesc că am mers împreună cu fetele cu care alcătuiam o echipă de gimnastică ritmică în câteva competiții sportive naționale și județene. Am obținut premii. Fiind parte a echipei, am obținut premiul întâi de foarte multe ori și mă bucura treaba asta atunci, pe moment. Mai aproape de prezent, am participat la câteva maratoane. N-am câștigat, evident, nimic, dar faptul că am alergat acolo cu oamenii și cu energia de acolo și am alergat pentru o cauză nobilă, asta m-a încărcat de energie și pot să spun că este un moment emoționant și frumos pe care l-am trăit.

Ce le-ai spune românilor ca să fac sport, să practice un sport?

E foarte, foarte important să facem sport! Am învățat, de exemplu, de la fratele meu care are 15 ani și care face de câțiva ani sport mai intens, cât de mult te poate schimba sportul în bine! Te poate disciplina, te poate transforma atât fizic, cât și psihic, ceea ce este mult mai important. Faptul că se secretă fericire, ca să spun foarte simplu, atunci când faci sport, e un îndemn simplu să o faci. Dacă ar fi, așa, o pastilă a longevității pe care o putem lua, o pastilă a fericirii pe care o poate lua oricine și care e gratuită, aceea cred că s-ar numi sport.

