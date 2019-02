„Anatomia lui Grey” revine la TVR 2

Telespectatorii sunt invitaţi să urmărească cel de-al zecelea sezon al serialului „Anatomia lui Grey” (GREY'S ANATOMY - SUA, 2013) din 11 februarie, de la ora 22.10.

Pasionaţii seriei despre viaţa tinerilor medici ai secţiei de chirurgie din spitalul Grey Sloan Memorial din Seattle, „Anatomia lui Grey”, se vor reîntâlni de luni până joi, de la ora 22.10, cu personajele preferate, dar şi cu noi cazuri medicale complicate. Se anunţă un sezon plin de emoții și surprize, în care vom asista la decizii care vor schimba destine.

Meredith Grey decide să continue cercetările începute cu mulţi ani în urmă de mama ei, iar Derek Shepherd şi Callie Torres lucrează la un proiect important finanţat de Casa Albă. Ambiţioasa Cristina Yang, dezamăgită că a ratat o bursă mult-visată, ia o decizie radicală şi acceptă un post la un spital din Elveţia. După 202 episoade, fanii îşi vor lua rămas bun de la personajul Cristina Yang. Sandra Oh, actrița care o interpretează, va pleca la finalul sezonului.

„Din punct de vedere creativ, cred ca i-am dat tot ce am putut si e timpul sa ii dau drumul Cristinei. A fost extrem de interesant sa joc un personaj atat de mult timp si am impresia ca si ea e pregatita sa paraseasca serialul. Cred ca am nevoie de mult sprijin in acest an pentru a ma putea desparti cum trebuie si pentru a pleca in felul in care il merita Cristina. Pentru prima data, pentru personajul meu, vom avea un punct terminus, care se intampla rar sau niciodata in serialele TV”, a explicat Sandra Oh pentru Hollywood Reporter.

În spital revine o figură familiară

Anatomia lui Grey – sezonul 10 va avea două părți a câte 12 episoade fiecare. În deschiderea noului sezon, medicii de la Spitalul Memorial Grey Sloan trebuie să facă faţă haosului lăsat în urmă de furtuna din finalul sezonului trecut. O imensă alunecare de teren răneşte un grup de locuitori din Seattle, iar puţinii medici de la Urgenţe intră în acţiune. În paralel, Meredith (Ellen Pompeo) trebuie să ia o decizie care va afecta viaţa unei persoane iubite, Callie (Sara Ramirez) este şocată de infidelitatea Arizonei (Jessica Capshaw), iar viaţa lui Richard (James Pickens, Jr.) este în mare pericol. În paralel, în spital revine o figură familiară, unul dintre medici primește o veste care îi schimbă viața, iar spre finalul sezonului medicii din Spitalul Memorial Grey Sloan îşi iau un rămas-bun emoţionant de la unul dintre personaje.