Ana Maria Popescu, în premieră la „Rețeaua de Idoli”: „Asta am simţit, revolta!”

Invitata Irinei Păcurariu la „Reţeau de idoli”, în ediția de luni, 4 aprilie, de la ora 21.00, la TVR 2, este Ana Maria Popescu, o sportivă desemnată de cinci ori cea mai bună spadasină a lumii și multiplă medaliată olimpică. Ediția „Rețeaua de Idoli”, cu Ana Maria Popescu invitată, poate fi urmărită și vineri, 8 aprilie, de la ora 22:00, la TVR 2.

„Primul meu costum de scrimă a fost făcut de ai mei, din pânză de cort. O culoare nedefinită, un crem sau gălbui. Era urât, dar era al meu și nu trebuia să mai împrumut de la altcineva echipamentul. Ţin minte că la primele competiţii internaţionale la care am participat, mergeam cu costumele îngălbenite de vreme ale colegilor mai mari, cu şosete împrumutate şi ele, şosetele de scrimă fiind unele speciale și adidaşii lipiţi cu leucoplast. Arătam ca de bogdaproste. Şi cu toate astea învingeam sportive din alte ţări în costume de un alb impecabil”, povestește fosta scrimeră Ana Maria Popescu, despre drumul său spre performanță.

Interviul este filmat în casa ei și pune sub lupă viața și cariera de sportiv genial. În 20 de ani de mare performanță, Ana-Maria Popescu a participat la cinci ediții de Jocuri Olimpice, are trei medalii olimpice în palmares, şase mondiale și 11 europene, cu nouă medalii de aur în total, plus 37 de Cupe Mondiale câștigate.

La finalul anului 2021, supriza începutului de decembrie a fost anunțul făcut de Ana Maria Popescu prin care își anunțat retragerea. Neașteptat, rapid, surpinzător: „Se pare că se încheie. Peste 20 de ani petrecuți în sala de scrimă… A fost ultima competiție pentru mine. Credeam că sunt pregătită, pentru că nu simt să merg mai departe. Asta a fost tot și cumva cred că din copilărie mi-am promis că o să simt momentul în care să mă opresc și este momentul. Acest moment a venit, nu mai am motivație să merg mai departe", spunea sportiva. Astfel, se punea punct unui capitol, pentru ca pe 8 martie 2022 să se deschidă altul, când Ana Maria Popescu a devenit oficial consiliera președintelui COSR.

Prima medalie a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo, argintul la spadă, îi aparține. La întoarcerea în ţară, Ana Maria Popescu refuza însă să dea mâna cu oficialii care merseră să o întâmpine la aeroport. După aproape doi ani, sportiva încearcă să lămurească incidentul care arunca la acea vreme sportul românesc într-o mare polemică:

„Irina Păcurariu: Ce te enervase pe tine, de fapt?

Ana Maria Popescu: Înainte de toate m-a enervat faptul că fusesem plecată mai bine de o lună de acasă şi nu înţelegeam de ce pe culoarul când ieşi din avion trebuie să fie oficiali şi nu familia, oamenii pe care ţi i-ai dori să-i vezi. Asta nu am înţeles-o niciodată. De ce acelea sunt primele feţe pe care ar trebui să le vezi. Ştiam deja ce se scrisese în presa din România, dar nu-mi făcusem un plan ca să zic: “Gata, merg acolo şi…”. Asta am simţit, revolta! Ce m-a mai deranjat a fost faptul că peste tot s-a scris că am refuzat să dau mâna cu ministrul Tineretului şi Sportului. Dar eu nu i-am salutat nici pe ceilalţi oficiali, de ce ei erau mai puţin importanţi? În momentul în care am ieşit din aeroport, am văzut „un miliard” de camere aţintite asupra noastră şi nu înţelegeam de unde atâta interes brusc pentru scrimă”.

