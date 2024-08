Ana Maria Bărbosu: ”Am fost foarte mândră de mine, sunt în continuare”

”Călătoria mea în gimnastică a început în sala de la Focșani, unde, într-o zi, mama m-a dus să mă uit la fetele care erau deja acolo. Eram un copil energic, mereu mă zbenguiam acasă și au decis să mă ducă să îmi consum acea energie în sala de gimnastică. Mi-aduc aminte și acum momentul în care a deschis ușa de la sala de gimnastică și am văzut fetele, toate pe aparate..și în momentul ăla am zis: da, vreau și eu !”

În 2020, la Campionatele Europene de Juniori de la Mersin, Turcia, Ana Maria Bărbosu a câștigat locul 1 la toate probele.*

În iunie 2024, sportiva din Focșani obținea medalia de argint la individual compus, în cadrul celei de-a patra ediţii a RomGym Trophy la gimnastică artistică.

La finalul primei subdiviziuni din concursul de calificare la gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice de la Paris, Ana Maria era optimistă și se bucura de prezența la această prestigioasă competiție: „Nu cred că trebuie să le promitem nimic românilor, trebuie să se bucure de noi pentru că nu am mai fost calificaţi de 12 ani. Eu cred că am reprezentat România foarte frumos, cu zâmbetul pe buze, am fost o echipă unită, ne-am încurajat între noi şi cred că trebuie să fie mândri de noi. Azi am avut fanii în tribună pe care i-am auzit şi a fost foarte frumos.”

La finalul competițiilor, Ana Maria Bărbosu a câștigat locul 4 la sol, locul 15 la sărituri, a fost pe locul 57 la paralele inegale, pe 17 la individual compus, pe locul 7 la echipe și pe 17 la bârnă.* După momentul de ratare a podiumului, cu exercițiul de la sol, Ana Maria afirma: ”Am fost pentru două minute pe podium și mi-am câștigat locul respectiv, am făcut cel mai bun sol din această competiție. Am fost foarte mândră de mine, sunt în continuare. A fost decizia arbitrilor. Nu știu să spun din ce cauză au făcut decizia.”

https://www.cosr.ro/sportiv/ana-maria-brbosu