Ana – Maria Cuciureanu: „României îi datorăm ceea ce suntem!”

Interviu realizat în cadrul campaniei "Cu România în suflet".

Ana - Maria Cuciureanu s-a născut în Bucovina, aproape de granița, de azi, cu Ucraina. De 17 ani trăiește în Grecia, unde, alături de un grup de prieteni, a înființat Asociația Femeilor Românce din Grecia în cadrul căreia funcționează și Școala în limba română ”Elena Rosetti-Cuza”.

„M-am născut în Siret, un mic orășel din județul Suceava, situat la granița cu Ucraina, într-o familie de intelectuali. Am copilărit în frumoasa noastră Bucovină, fiind unul dintre copiii generației care s-a bucurat de adevăratele vacanțe la bunici, la țară, de tradițiile și obiceiurile păstrate cu sfințenie și de poveștile la gura sobei, în zilele reci de iarnă. Asta nu înseamnă că vacanțele nu presupuneau și studiu pentru că am îndrăgit școala și am fost mereu un elev silitor”, își amintește Ana – Maria Cuciureanu.

Din Bucovina de poveste a plecat pentru studiile universitare la Cluj. A absolvit nu una ci două facultăți din cadrul Univrsității Babeș – Bolyai, una de Relații Internaționale și cealaltă de Jurnalism. Imediat după absolvire s-a mutat în Grecia, unde soțul său lucra deja de câțiva ani.

„Locuim aici de aproape 17 ani, avem doi copii minunați și niciun regret legat de decizia de a veni în Grecia. Ne ocupăm de o firmă în domeniul construcțiilor și amenajărilor interioare.” ne povestește Ana - Maria Cuciureanu care, nu uită însă de perioada de început în Grecia: „Orice adaptare este dificilă și cu atât mai mult când vorbim de o țară și o limbă străine, o cultură diferită. Cred că cel mai greu mi-a fost să mă integrez tocmai în comunitatea românească de aici și să găsesc oameni cu care să rezonez și să am interese comune. Nu a fost ușor, dar nici imposibil pentru că am fost și suntem o familie unită. Am învățat limba greacă împreună cu fiul meu, me refer la scris corect, atunci când a început el să meargă la școală. Cumpăram caiete în dublu exemplar și scriam și citeam împreună. Eram elevi la clasa pregătitoare, el la școală și eu la un fel de fără frecvență. Ne-a prins bine amândurora! Astfel copiii mei au înțeles de mici, mai întâi fiul meu și apoi fiica mea, că noi suntem români, vorbim, doar românește în casă și, nu doar că o recunoștem în fața grecilor, dar suntem și mândri de aces lucru! Țara Mamă și țara adoptivă au parte de respectul cuvenit nu prin negarea originilor și pierderea tradițiilor, ci prin respectarea lor”.

Ana – Maria Cuciureanu consideră că păstrarea identității românești este o necesitate în familiile de români din diaspora. Prin stimularea și încurajarea acesteia s-ar putea evita o criză identitară în rândul copiilor născuți departe de țara natală a părinților.

„Am învățat, pe parcursul celor 17 ani petrecuți aici, că grecii sunt un popor naționalist și îți oferă respectul cuvenit atâta timp cât spui cine ești și o faci cu mândrie. De altfel, avem o istorie comună și o relație strânsă între cele două țări, lucru pe care l-am auzit cu bucurie de multe ori din parta lor. Consider că imaginea pe care ne-o facem într-o țară străină, stă în putere exemplului personal. Constat cu plăcere că grecii stiu multe lucruri despre România, majoritatea fiind frumoase și mulți au studiat acolo, au fost în concedii sau plănuiesc să meargă curând. Prin prisma Asociației și a Școlii am avut ocazia să organizăm numeroase eveniment de promovare, fie prin spectacole de dansuri populare românești, fie prin evenimente cu specific gastronomic, fie prin colaborări cu alte minorități care trăiesc pe teritoriul elen. De fiecare dată am fost primiți de greci cu mare deschidere și bucurie, ei fiind un popor iubitor de tradiții și de frumos. Baza acestui sentiment de român mândru de originea lui, pleacă de acasă. În casa în care se vorbește românește, se mânâncă românește și se serbează românește, nu pot crește decât români mândri de originea lor și cu respect față de țara adoptivă. Românul care se scutură de limba lui, de tradiții și obiceiuri doar cu scopul de a se integra într-o țară străină își face o mare defavoare, atât lui dar și României. Nu este nimic mai frumos decât să poți și să vrei să povestești despre o țară frumoasă, cu o istorie bogată, cu oameni de valoare și cu un relief de invidiat. Trebui doar să vrei și, străinii, în cazul nostru grecii, te vor asculta ore în șir fascinați. De ce să nu o faci?”, se întreabă Ana – Maria Cuciureanu.

Dacă la început i-a fost un pic mai greu cu adaptarea, cu timpul a reușit să-și creeze un cerc de prieteni alături de care a înființat Asociația Femeilor Românce din Grecia.

„Numele acesteia provine din faptul că grupul de inițiativă era în totalitate feminine, chiar dacă sprijinul financiar provenea din parte soților și nu din exclusivitatea oferită doar femeilor. Activitățile desfășurare în cadrul acesteia se adresează tuturor românilor din Grecia și în mod special copiilor pentru că în cadrul asociației funcționează de mai bine de 8 ani, Școala în limba română „Elena Rosetti-Cuza„. Astfel, din 2013, îmi împlinesc și partea intelectuală, prin intermediul voluntariatului în cadrul Asociației și al Scolii. Școala în limba română ”Elena Rosetti-Cuza” funcționează cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dar avem și diferite colaborări cu organizații și instituții culturale din România. În Grecia este o comunitate românească mică, raportată la celelalte țări europene. Asta nu o oprește însă din a fi activă și implicată atât în viața românilor de aici cât și în promovarea României”.

Grecia este țara în care mulți români aleg să își petreacă vacanțele sau merg în excursii tematice. Dar Grecia este și țara de unde unele familii de români privesc cu drag și dor către România…

„România este acea parte de suflet care ne însoțește oriunde am fi în lume. României îi datorăm ceea ce suntem, îi datorăm educația oferită de una dintre cele mai bune școli din Europa, îi datorăm istoria unui popor viteaz, îi datorăm tradițiile nemuritoare și limba în care ne spunem dorul, tristețea și bucuria. România este cu noi pretutindeni, fie că verbalizăm sau doar rostim în gând o rugăciune, fie că fredonăm un cântec învățat în copilărie sau un descântec de deochi. Indiferent că suntem la poale de Acropole sau de Carpați, râdem și plângem doar în limba noastră pentru că noi suntem România și România e în noi. E o ecuație simplă! Noi nu existăm fără ea și ea nu există fără noi!”, încheie cu emoție Ana – Maria Cuciureanu.

Interviu realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional