AMATORUL

România, 2006

Regia: Marian Crișan

Cu: Erwin Simsensohn, Iulia Marcov, Andreea Grămoşteanu, Richard Bovnoczki, Lucia Maier, Mircea Teodorescu

Scurtmetraj

Damian lucrează într-un supermarket. În secret, însă, are o cu totul altă slujbă… Chiar dacă la o primă vedere am putea spune că personajul principal este unul dintre cei mai ghinioniști oameni din lume, cred de fapt că este mai fericit decât mulți dintre noi care suntem înjurați în trafic, la serviciu etc., fără să ne plătească nimeni. Una dintre subtemele filmului accentuează ideea oamenilor puri care rămân puri în ciuda mizeriilor aruncate de ceilalți asupra lor.

ACEST PROGRAM ESTE INTERZIS COPIILOR SUB 15 ANI (15).